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曲怡文勝選慶功 分析白彼得失利

記者顏潔恩／紐約報導
曲怡文在慶功宴上感謝義工、民主黨議員、競選團隊及家人的力挺相助。(讀者提供)
曲怡文在慶功宴上感謝義工、民主黨議員、競選團隊及家人的力挺相助。(讀者提供)

布碌崙(布魯克林)第17選區民主黨州參議員候選人曲怡文宣布勝選，日前在競選總部慶功；她在分析8大道州眾議員白彼得(Peter Abbate)選舉成績失利時提到，很多選民對民主黨失去信心，她上任後也會努力證明，真正照顧移民的是民主黨政策。

曲怡文表示，對手拉貝拉(Vito LaBella)已經發表聲明祝賀她勝選，計票結果最遲將在22日(周二)公布；她感謝民主黨議員、競選團隊、義工的支持，特別是在競選期間讓她能專心，幫忙打理好家裡一切事務的丈夫及女兒。

她重申對保釋法改革的立場，只要嫌犯涉及仇恨犯罪、危害公共安全、使用武器、以及累犯四個要素，法官就該設保釋金；她指出，州府當初改變政策是要照顧弱勢、貧困家庭的人，但如果歹徒故意傷人，就應獲得懲罰。

身為她的政治啟蒙導師，白彼得這次競選意外輸給共和黨候選人鄭永佳(Lester Chang)，結束35年的政治生涯；對此曲怡文的解讀是，很多選民對民主黨的信心確實動搖了，民主黨的投票率沒共和黨來得踴躍，部分民主黨也選投給共和黨。

她上任後任務之一是重建民眾對民主黨的信心，「我們是移民社區，真正照顧移民的是民主黨的政策」；她對治安、教育、小商家權益等和很多人是相同立場，「我會努力重建這個信念及信任。」

民主黨 共和黨 移民

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