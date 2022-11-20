逾20家台企招聘 200學子求職

「搭僑第一哩路-職涯Career Fair 2022」活動，於19日在曼哈頓舉行，吸引約200名留學生到場參加。(記者張心／攝影)

由中華民國僑務委員會紐約華僑文教服務中心和紐約台北經濟文化辦事處教育 組，聯合主辦的「搭僑第一哩路-職涯Career Fair 2022」活動，於19日在曼哈頓舉行，吸引約200名留學生 到場參加，爭相競聘包括台積電、台塑、世界日報在內的20餘家企業職缺。

首次舉辦的求職活動，旨在為留學生提供一個便捷的渠道，給予實際性的就業 機會、職場建議、移民輔導協助，現場包含就業講座、職涯輔導、校友交流、簽證答疑等環節。

「這是第一次，僑教中心和教育組以及學聯間進行合作，幫留學生和台商企業牽線，給年輕的學子們更多就業機會」，紐約華僑文教中心主任陳永豐表示，在和各大企業對接的過程中，發現留學生十分受到台企歡迎，「他們既熟悉台灣文化，又擁有全球格局和視野，是企業優選的工作人才，期待學生們能夠通過這個活動找到理想的工作。」

當日共有21家台商企業出席招聘，涉及產業包括商業、財經、行銷、政府、藝術、教育、媒體、非營利組織、信息科技及生物技術與工程等，且幾乎全部可以為留學生支持綠卡、H1-B、OPT、OPT STEM等移民簽證申請。台積電、台塑、世界日報、COCO奶茶等企業均在活動現場設置展台，宣傳高達近百個的崗位職缺，並為有意向的同學當場面試。

「現在經濟大環境堪憂，不少企業都在裁員，但我們仍然有大量的崗位需求，尤其是運營方面」；COCO奶茶紐約地區負責人林慶甫表示，作為台灣餐飲業的知名企業，COCO奶茶僅在紐約市就有20多家分店，但擴張的步伐仍未停止，企業文化也始終保持創業公司的風格，「想要自己當老闆的，就來和我們一起掌控自己的職場命運。」

從波士頓專程趕來參加活動的東北大學(Northestern University)金融系大四學生張Abbey表示，留學生在美求職本來就不容易，該活動能夠幫助留學生找到更多就業機會，還能夠與優秀的學長姐建立人脈，意義非凡。