布碌崙華女追公車被捲入車底 截肢傷殘盼援助

鄭女士搶救後腿部肌肉切除、腳趾被截肢。(Skye王提供)

布碌崙(布魯克林)45歲華女 鄭女士日前夜間追公車時，不慎右腿捲入正轉彎的車輪底下，被輾壓到血肉模糊，到醫院搶救後為挽回性命，其部分肌肉、三根腳趾被切除；經過多次的手術 後，傷者目前已恢復意識，但後半生很難再以正常人姿態生活，家庭經濟狀況因突如其來的意外變得更拮据，鄭家希望愛心人士能伸出援手，幫助度過難關。

警方報告指出，該案發生於本月14日晚10時左右，一輛MTA公車當時沿著5大道南向行駛，司機在55街紅綠燈前聽見公車某處傳來聲響，停車時才發現倒在公車後端的華女；事發前，她跑到公車的中端位置，在轉彎時腿部不慎卡在輪胎間，因劇烈疼痛當場昏迷。

鄭女士隨即被送往紐約大學朗格尼醫學 中心(NYU Langone Medical Center)搶救，傷勢一度嚴重到醫生徵詢家人，可能需要將整隻右腿截肢的同意，雖最終仍得以保留部分右腿，但小腿大部分肌肉被切除、三根腳趾也被截肢；目前鄭女士已恢復意識，但家人擔憂會帶來嚴重打擊，暫未告知截肢情況。

鄭女士在追公車時，右腿捲入正轉彎的車輪底下，被輾壓到血肉模糊。(受害家屬律師提供)

據悉，鄭女士2014年與女兒從浙江移民來美，丈夫已不在身邊，母女倆相依為命，所幸在紐約仍有父親等親人；她原先經營餐館，但新冠疫情後受到影響倒閉，到現在一直沒有穩定收入，而正在外州讀醫學系的女兒還要靠著貸款上學，家中經濟因這起車禍變得更困難。

女兒接到救護車的電話後，連夜從外州趕回來，她描述母親從手術室裡推出來時全身插滿管子，臉部都有些變型；醫生當時給出的說法很不明朗，令她沒時間理性思考、情緒很崩潰，「我當時走到她身邊，叫了她好幾聲，她也不回應，很難過。」

與媽媽情同姐妹的她，兩人經常一起外出，其實媽媽也很愛漂亮、喜歡穿高跟鞋，「未來就沒辦法再穿了」，說到這裡，女兒難掩心痛情緒、潸然淚下；考慮到母親的情緒，她決定等待一段時日後再告訴她實情，現在先讓母親專心復原。

鄭女士出事後其父親也長時間守候在醫院，等她甦醒；「我這一輩子從來都沒什麼流眼淚，但看到這個傷口時真的忍不住，很捨不得」，他回憶道，醫生在換藥物時聽她疼痛到大叫，只好拿被子遮住她的眼睛，也不敢讓她看到傷口的真實狀況。

負責接手此案的利亞律師團(Liakas Law)案件經理王Skye指出，鄭女士目前的醫療費用並不是普通家庭所能承擔的，其情況已屬於重度殘障，未來再無法像正常人生活，將盡全力為其爭取應得的賠償。