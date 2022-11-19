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2華男車內藏400磅大麻 被捕控罪

記者顏潔恩／紐約報導
兩名華男被州警共搜出運輸14大箱的大麻，共計400磅。(州警提供)
兩名華男被州警共搜出運輸14大箱的大麻，共計400磅。(州警提供)

紐約市兩名華男日前在上州城鎮開車時遭州警攔截，被搜出車內有400磅大麻，當場被抓捕，面臨非法持有大麻指控；根據現行州法，持有10磅以上大麻屬於D級重罪，罪成可面臨長達15年監禁、最高罰款1萬5000元。

紐約州警18日發布消息，本月10日中午12時10分左右，紐約州警在上州薩拉托加郡(Saratoga County)的威爾頓鎮(Wilton)發現這輛卡車，並在北方大道(Northway)的一個交通燈前攔截下來。

經過一番搜查後，警員在車內搜出400磅大麻，隨即逮捕車內的兩名華男，駕駛是來自皇后區法拉盛的28歲石宏強(Hongqiang Shi，以下均為音譯)，副駕駛則是來自布碌崙(布魯克林)的63歲盧桐登(Tongdeng Lu)；據悉，當時執行該任務的是隸屬於社區穩定小組(Community Stabilization Unit)的警員，未透露當時出於哪種原因攔截兩人。

州警辦公室公布的照片顯示，大麻被包裝進透明密封袋內，接著放入大箱子，每箱最多可放九袋，而警員搜出共14個大箱的大麻份量。

兩人涉嫌非法運輸大麻而被捕，被控一級非法持有大麻重罪(felony first-degree criminal possession of cannabis)，日前已在威爾頓鎮法院(Wilton Town Court)過堂，簽署文件後獲得保釋，但接下來的日子需返回該法院出庭。

警方在車中共搜出400磅的大麻。(州警提供)
警方在車中共搜出400磅的大麻。(州警提供)

大麻 紐約州 上州

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