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紐約客談／紐約市治鼠患 下手太輕

紐約客談

紐約市長近日簽署四項法案，以期治理鼠患，雖是彰顯了政府解決問題的決心，但對這項紐約市以積年累月的問題，光是靠四條法案就想根治，仍是「下手太輕」，只怕是治標不治本。

新通過的治鼠法案核心點主要有二，首先「施壓」市衛生局(DOHMH)；名義上的年度報告實則為「年度鞭屍」，每年匯報一次年度滅鼠成果，制定一下來年滅鼠計畫。

其次便是「施壓」市清潔局(DSNY)；從垃圾擺放位置和擺放時限，給清潔局掃街監督的權利和執法壓力，不僅想解決鼠患問題，也要解決垃圾堆積問題。

兩項法案沒能觸及最核心的治理指標和問責監督問題。缺乏具體追責的法案雖然在名義上「施了壓」，但具體落實下來仍然存在巨大的灰色地帶和粉飾空間。

出年度報告從來不是難事，但其中內容的真實性卻存疑。任何想要真正擁有立竿見影效果的規定，都要在其中寫清楚擬達到的目標，及若完不成目標的追責懲罰措施，這樣才能做到真正刺激過去當局，對鼠患問題的「睜一隻眼閉一隻眼」的無所作為。

仔細想來，老鼠在紐約市已存在百年，從上世紀起便成為城市「風光」，從最早的默片到如今的社群媒體，都能看到生活在這個城市的藝術家們，對鼠患問題調侃中而帶有的「悲喜交加」。

若不是疫情後，群眾對老鼠問題投訴的飆升，市議會、市政府等可能也不會迫於壓力出面解決，畢竟「治理」了百年的問題，還是擋不住老鼠流竄的步伐，如今再出的法案若不能根本上提出治理方案，或許多年後地鐵站的「過街老鼠」，也將成為紐約市的百年地標。

紐約客談，每周二至周六見報

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