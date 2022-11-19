我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

特別檢察官將接管對他的兩項調查 川普放話不會參與其中

共和黨要角齊聚賭城 挖川普金主、酸他是「輸家」

雙匪深夜劫商店 華人雇員逃儲藏室躲過一劫 共涉至少12案

記者牟蘭／紐約報導
法拉盛凱辛納大道居民區一家商店，日前深夜遭到兩名男子持槍搶劫，警方發布照片通緝嫌犯。(市警提供)
法拉盛凱辛納大道居民區一家商店，日前深夜遭到兩名男子持槍搶劫，警方發布照片通緝嫌犯。(市警提供)

根據市警18日消息，兩到三名男子從上月起橫跨七個市警分局轄區作案，以便利店為主，在深夜持槍恐嚇店員，搶走收銀台現金後得手後逃逸，至少作案12起，只有一起案件中的法拉盛華裔店員，見狀後躲在儲藏室報警，才躲過一劫。

警方表示，日前接獲位於法拉盛44大道交凱辛納大道的商店報案，28歲華男雇員指遭兩名男子持槍入店打劫，一人佯裝購買物品，一人身靠門四下張望疑似把風。

佯裝購買物品的男子看無人進出後，向店員掏出槍，威脅拿出收銀箱的現金；受害人逃到商店儲藏室內，鎖門報警，兩嫌未得手，徒步向凱辛納大道北方逃跑，作案經過被店內的監控錄像拍下。

隨後兩嫌又與另一同夥，到109轄區內法蘭西斯路易大道(Francis Lewis Blvd.)一家加油站與快餐店，一人持槍恐嚇快餐店店員，另一人持槍指向加油站店員的胸口，威脅道：「給我錢，不然就打死你」，搶走快餐店400元與加油站2000元現金。

警方指，嫌犯從上月底開始，在皇后區和布碌崙(布魯克林)多個社區跨區作案，每次約三人或兩人共謀帶槍作案，受害店家損失1000元到3500元現金。

至截稿前警方尚在調查這起罪案；據警方提供照片，其中一嫌體型較胖，皮膚較黑，穿耐吉的套頭衫與和褲子，戴黑口罩與黑手套，另一男嫌穿黑衣、黑褲與一雙黑白相間的納吉球鞋，戴黑色口罩與手套。

加油站 法拉盛 口罩

上一則

大門被砸 法拉盛華人藥房又遭搶

延伸閱讀

大門被砸 法拉盛華人藥房又遭搶

大門被砸 法拉盛華人藥房又遭搶
紐約法拉盛42歲華女失蹤 警籲協尋

紐約法拉盛42歲華女失蹤 警籲協尋
紐約客談／威利點建足球場及賭場 利大於弊？

紐約客談／威利點建足球場及賭場 利大於弊？
台灣會館開講 美國韓裔單車樂遊台灣

台灣會館開講 美國韓裔單車樂遊台灣
法拉盛豆花老店白天遭搶 商家憂治安

法拉盛豆花老店白天遭搶 商家憂治安

熱門新聞

秋園丘一所高中10日發生槍擊案，一名18歲的學生在校門外中彈身亡。(讀者提供)

紐約秋園丘高中生 校門口中7彈身亡

2022-11-11 09:38
當紅女歌星亞莉安娜(Ariana Grande，左)和親哥哥弗蘭基(Frankie Grande，右)。圖為2015年11月檔案照。Getty Images

女星亞莉安娜親哥 紐約曼哈頓中城當街遭2少年打劫

2022-11-15 12:46
經營豆花及花店的法拉盛商家憂心治安。(記者鄭怡嫣／攝影)

法拉盛豆花老店白天遭搶 商家憂治安

2022-11-15 07:24
貝賽亞裔聚集區10日發生入室搶劫，一名長者在家中被兩名匪徒綑綁，搶走家中財物。(讀者提供)

貝賽入室搶劫 老婦雙手被捆

2022-11-11 02:26
皇后區東部意外出現「翻紅浪潮」。（網路截圖）

皇后區東部意外現「翻紅浪潮」民主黨敲警鐘

2022-11-12 06:19
圖為事發車輛。（記者牟蘭/攝影）

紐約長島鐵路法拉盛緬街站 男臥軌遭撞不治

2022-11-12 09:27

超人氣

更多 >
拼多多來美國啦…媒體實測購物體驗 看看值不值

拼多多來美國啦…媒體實測購物體驗 看看值不值
影／想跟習近平握手換來點頭 泰總理手伸空中尷尬摸鼻

影／想跟習近平握手換來點頭 泰總理手伸空中尷尬摸鼻
乘客把手機忘在機場 機師從駕駛艙機窗探身幫取回

乘客把手機忘在機場 機師從駕駛艙機窗探身幫取回
金正恩女兒首曝光 父女牽手視察飛彈試射

金正恩女兒首曝光 父女牽手視察飛彈試射
短評：總結習近平「峰會外交」 包括會晤張忠謀？

短評：總結習近平「峰會外交」 包括會晤張忠謀？