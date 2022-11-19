雙匪深夜劫商店 華人雇員逃儲藏室躲過一劫 共涉至少12案

法拉盛凱辛納大道居民區一家商店，日前深夜遭到兩名男子持槍搶劫，警方發布照片通緝嫌犯。(市警提供)

根據市警18日消息，兩到三名男子從上月起橫跨七個市警分局轄區作案，以便利店為主，在深夜持槍恐嚇店員，搶走收銀台現金後得手後逃逸，至少作案12起，只有一起案件中的法拉盛 華裔店員，見狀後躲在儲藏室報警，才躲過一劫。

警方表示，日前接獲位於法拉盛44大道交凱辛納大道的商店報案，28歲華男雇員指遭兩名男子持槍入店打劫，一人佯裝購買物品，一人身靠門四下張望疑似把風。

佯裝購買物品的男子看無人進出後，向店員掏出槍，威脅拿出收銀箱的現金；受害人逃到商店儲藏室內，鎖門報警，兩嫌未得手，徒步向凱辛納大道北方逃跑，作案經過被店內的監控錄像拍下。

隨後兩嫌又與另一同夥，到109轄區內法蘭西斯路易大道(Francis Lewis Blvd.)一家加油站 與快餐店，一人持槍恐嚇快餐店店員，另一人持槍指向加油站店員的胸口，威脅道：「給我錢，不然就打死你」，搶走快餐店400元與加油站2000元現金。

警方指，嫌犯從上月底開始，在皇后區和布碌崙(布魯克林)多個社區跨區作案，每次約三人或兩人共謀帶槍作案，受害店家損失1000元到3500元現金。

至截稿前警方尚在調查這起罪案；據警方提供照片，其中一嫌體型較胖，皮膚較黑，穿耐吉的套頭衫與和褲子，戴黑口罩 與黑手套，另一男嫌穿黑衣、黑褲與一雙黑白相間的納吉球鞋，戴黑色口罩與手套。