大門被砸 法拉盛華人藥房又遭搶

位於緬街交39大道一家華人藥店日前遭遇模式竊案。(記者牟蘭／攝影)

皇后區法拉盛 市中心又發生針對藥房的模式竊案，一家位於39大道華人 經營的藥房日前凌晨被兩名身穿全黑衣飾男子打劫，歹徒持撬棍(crowbar)打破玻璃門後，搶走大量藥物後逃逸；事實上，當地近月來已發生多起類似竊案，令商家不堪其擾。

根據警方18日消息，市警109分局於15日收到一起報案，一家位於39大道與緬街附近的一家華人藥店被兩名陌生男子盜竊；受害人指，兩名歹徒穿黑衣、黑褲，戴口罩 持撬棍，在凌晨3時5分打破藥店的玻璃門，搶走大量的藥品，得手後乘黑色轎車逃走。

法拉盛近兩個月發生多起類似的竊案，所有嫌犯作案手法相似，均選在凌晨作案，穿黑衣與黑褲，戴口罩，持撬棍或錘子打破藥店玻璃門後，搶走咳嗽藥水與鴉片類「奧施康定」(OxyContin)等止痛藥。

有華人藥店曾在四周內被砸三次，店主只能裝上鐵門自保，其中一名受害業者說，由於連鎖藥店已不再賣咳嗽藥水，「奧施康定」又保存在隱密處，竊賊才會鎖定較易下手的華人藥房行竊，讓店家不堪其擾。

多數案件中店家的監控視頻均拍下嫌犯作案經過，但因歹徒戴口罩，且盜竊過程很快，未能向警員提供有效信息；根據一起竊案中的監控視頻，兩名身穿黑衣的男嫌戴黑色面罩，先後持黃色的撬棍，三秒內破壞玻璃門入內，整個盜竊過程只有四分鐘，警察獲報到場後，嫌犯早已逃之夭夭。