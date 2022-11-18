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紐約連鎖店不掃雪 罰款擬增至千元

記者和釗宇／紐約報導
市議會日前提案，擬增加針對連鎖店未履行掃雪責任的罰款，其中首犯罰款將從100元增至1000元。(美聯社)
市議會日前提案，擬增加針對連鎖店未履行掃雪責任的罰款，其中首犯罰款將從100元增至1000元。(美聯社)

冬季來臨，清掃積雪免不了成為一些市民和商家的負擔；紐約市議會日前提案，擬增加針對連鎖店未履行掃雪責任的罰款，其中首犯罰款將從100元增至1000元，一年內累計違規三次將面臨最高5000元的罰款；但市衛生局表示，希望對所有房東都增加不掃雪的罰款。

根據市府數據，去年冬天市府共收到超過3000份有關雪天路滑的311投訴，該提案由市議員紀思庭(Justin Brannan)提出，加強連鎖店在雪天的掃雪責任；但提案並不針對普通房東和獨立小商家，若房東及獨立小商家不掃雪，面臨的罰款仍為首犯罰款100元，一年內違規三次罰款350元。

不過，在市議會舉行的公聽會上，市衛生局長蒂池(Jessica Tisch)表示，目前未履行掃雪責任的罰款「實在太低」；她表示，雪天路滑對市民來說是個大問題，她要求市府對所有相關方增加罰款。

蒂池說：「所有房東都有責任清掃門前積雪，就像他們需要清掃門前人行道一樣；我支持對所有人，包括商家、公寓和其他房東增加罰款，這是一項最基本的責任，不掃雪對全市所有社區的安全和生活質量都有影響。」

紀思庭的另一項提案擬允許市府對未掃雪的長者和殘障人士減少罰款，但蒂池仍表示反對，認為應該一視同仁；「如果我們在這個問題上開綠燈，將造成更大的問題，給掃雪者帶來更多困擾，長者和殘障人士本身就深受雪天路滑之苦。」

蒂池表示，「所有房東，無論什麼年齡和身體狀況，都有責任維護設施，掃雪就是紐約市的一項核心社會契約」；對於部分民眾掃雪困難，她說，如果沒有能力掃雪，可以聯繫親友或者社區組織協助。

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