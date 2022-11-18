梅西百貨 節日季櫥窗展揭幕…民眾：紐約回來了

梅西百貨「給予愛」主題櫥窗秀拉開帷幕。(記者張心／攝影)

每年紐約市 節日季的重點活動之一，曼哈頓中城先鋒廣場(Herald Square)梅西百貨 (Macy's)的櫥窗展於17日傍晚開幕，為了慶祝疫情 後回歸往昔的正常生活，此次櫥窗展將主題定為「給予愛」(Give Love)，呼籲人們在歷經浩劫後不忘彼此關愛，共同溫暖紐約市重返疫前巔峰，也讓民眾開心道：「紐約回來了」。

梅西百貨櫥窗裝點節日氣氛。(記者張心／攝影)

作為紐約假日季的重頭戲，梅西百貨櫥窗展自1874年以來，便成為市民們爭相關注的焦點；每年會以不同的主題，邀請上百位藝術家、動畫師、木匠電工等，共同創造精美的燈光秀，以點亮的霓虹華彩標誌著紐約正式進入節慶季節。

梅西百貨「給予愛」主題櫥窗秀拉開帷幕。(記者張心／攝影)

當日傍晚5時許，梅西百貨整棟建築變得燈光絢爛，六扇位於百老匯大道的櫥窗逐一亮相，早已等待在旁等著欣賞最新一季櫥窗秀的人群，發出激動的歡呼聲。

華裔退休老人提前到梅西百貨看看有沒有好康打折活動。(記者張心／攝影)

「我和同學下課後特地趕來，這是我們第一年在紐約過冬，久仰梅西百貨的櫥窗展覽世界聞名，終於能夠親眼見證感覺特別興奮」；從中國北京來紐約大學讀本科一年級的程櫻說著，打算和同學一起進梅西百貨購物。

梅西百貨「給予愛」主題櫥窗秀拉開帷。(記者張心／攝影)

早在下午3時就來了的王女士表示，在中國退休後就來紐約和女兒、女婿同住，不想黑色星期五當天來人擠人，於是提早到百貨公司，看看「早鳥黑五」(Early Black Friday)期間有沒有好康可撿，順便來欣賞櫥窗秀。

梅西百貨「給予愛」主題櫥窗秀拉開帷幕。(記者張心／攝影)

王女士說，梅西百貨的很多專櫃打折銷售已經開始，但在2019年搬來紐約的她沒多久就碰上疫情，期間不敢出門，很難體驗到感恩節期間的購物優惠，如今城市逐步恢復正常，她終於可以體驗到百貨公司購物的快樂，「真心覺得紐約回來了。」

梅西百貨櫥窗裝點節日氣氛。(記者張心／攝影)