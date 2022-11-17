追尾劫車 皇后區、布碌崙4連環搶案

嫌犯作案照片。(市警局提供)

皇后區 及布碌崙 (布魯克林近日)接連發生四起劫車案，其中包括華人聚居的法拉盛 ，搶劫團夥先駕車追尾受害人的車輛，待其下車後則圍攻他並劫車、開著兩輛車逃跑，他們通常持有槍枝，市警16日公布嫌犯作案視頻，呼籲知情民眾提供線索。

https://www.youtube.com/watch?v=3yUugfo9Aes

(市警局提供)

根據市警局，10月19日(周三)凌晨約2時15分，在法拉盛Linden Place31-21號前，一名67歲的男性駕駛一輛2018款的奔馳休旅車，被另一輛車追尾。受害人下車，另一輛車內的幾名陌生男子也下車，對他拳打腳踢，隨後開著兩輛車逃逸，將受害人留在原地。

另三起案件則分別發生在皇后區牙買加、布碌崙東紐約(East New York)、以及布碌崙柏樹山區(Cypress Hills)，被搶劫的座車車型分別為2013年款的福特、2017年款的福特、以及2017年款的寶馬車。也是類似的作案手法，搶劫團夥先追尾受害人的車輛，待他下車檢查車後方時，對他拳打腳踢或是向他展示槍枝，隨後分別駕駛兩輛車逃走。

警方16日公布嫌犯作案照片及視頻，呼籲知情民眾提供線索，民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源保密。