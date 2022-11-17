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紐約客談／威利點建足球場及賭場 利大於弊？

紐約客談

上任近一年後，市長亞當斯(Eric Adams)公布威利點最新開發案，顯示他提振社區發展與繁榮的雄心，該計畫包括打造全市首座職業足球場及大規模的平價屋項目，使威利點在廢置十多年後有望實現全面的升級與轉型。

作為注重經濟發展及住房安全的法拉盛華社居民，多數預計將樂見其成，此前在關於威利點開發項目的討論會中，華人也是持贊成者為多，大部分反對的，均是非華裔的長者。法拉盛的發展已近飽和狀態，威利點的開發，能將法拉盛當地華社的人力與物力，帶入新的地方，也為本地民眾提供更多的就業崗位及平價屋。

然而賭場的選址則仍未有定數，華人的意見也莫衷一是。在今年4月，州議會宣布將為紐約下州(down state)地區發放三張賭場執照，其中包括紐約市、長島兩郡與威徹斯特郡。根據州議會通過的法案，有意者必須在明年1月6日前提交賭場申請，獲選地點將於2023年下半年公布。

換句話說，在明年1月，勢必將有很多團隊提出計畫，爭取這三張執照，其中就包括有意在威利點打造賭場的紐約大都會棒球隊新老闆柯恩(Steven Cohen)，而花落誰家，則要等到明年下半年才將揭曉。

此前在賭場建案有傳聞之時，華人已有兩邊的說法，一是認為勢必將進一步激發華人的好賭天性，以走偏門的方式刺激繁榮，二則認為無關地理位置，賭徒無論多遠都以此娛樂，以法拉盛發展的眼光來看，賭場能增進與社區的直接互動，甚至尚不是美國主流運動的足球，也能促進更多的遊客來到法拉盛觀光、飲食與消費。

法拉盛 華人 足球

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