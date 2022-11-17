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計費方式不同 外賣郎團體：漲薪未必惠及華人

記者和釗宇／紐約報導
業者指市府提出的計畫，沒能考慮到送餐人員時間靈活性問題。(本報檔案照)
業者指市府提出的計畫，沒能考慮到送餐人員時間靈活性問題。(本報檔案照)

紐約市消費者和工人保護局(DCWP)16日公布計畫，第三方訂餐平台外賣郎最低時薪從目前的15元漲至23.82元，有第三方外賣機構表示較難執行；華裔外賣郎團體表示，雖然漲薪對外賣郎是好事，但是對華裔外賣郎幫助不大，因為華人送餐平台與Uber Eats等主流平台的工資計費方式不同。

業者指市府提出的計畫，沒能考慮到送餐人員時間靈活性問題。(本報檔案照)
業者指市府提出的計畫，沒能考慮到送餐人員時間靈活性問題。(本報檔案照)

給外賣郎漲薪無疑對平台不利；送餐平台DoorDash聲明表示，問題並不在最低時薪，而是外賣郎這種靈活工作的方式讓平台很難按照最低時薪精確計算每個外賣郎的薪資；「DoorDash讓很多市民能夠隨時隨地按自己的時間安排賺錢，但市府提出的計畫沒能考慮到這種靈活性問題。」Uber Eats、Grubhub等尚未做出回應。

送餐工人國際聯盟負責人聶大川說，漲薪未必能惠及主要依靠華人送餐平台的華人外賣郎；他表示，雖然漲薪看起來對外賣郎有利，但主要是對Uber Eats、DoorDash和Grubhub等主流平台而言，因為這些平台都是由系統派單，外賣郎每小時的工資取決於派單量和單價；但是Chowbus、熊貓外賣等以中餐為主的送餐平台，無論單價和路程遠近，平台每單付給外賣郎的費用都是一定的，而且這些位於外州的公司並不理會紐約市法律。

根據市府報告，全市有超過六成的餐館使用Uber Eats、DoorDash和Grabhub送外賣，但使用Chowbus、熊貓外賣、飯糰等華人第三方平台的餐館不到2%；截至發稿，Chowbus等平台未對此作出回應。

聶大川說，目前華裔外賣郎每月能夠拿到3500元至4000元，工作時長基本都在十小時以上；他表示，疫後堂食的人越來越多，對外賣行業打擊很大，「外賣行業正在整體下滑。」

華埠老正川餐廳老闆則表示，華埠餐館與曼哈頓其他不同，外賣量較少，而且也不依靠幾個主流的第三方送餐平台；「華埠停車不方便，外賣平台過來的較少，而且華埠有專門的外賣人力公司，我們會直接找他們；如果路程較近，我們會叫員工騎車送。」

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