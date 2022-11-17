紐約市第三方平台外賣郎最低時薪 擬增至23.82元

市府公布報告，計畫調漲第三方訂餐平台外賣郎最低時薪。(記者和釗宇／攝影)

紐約市 消費者和工人保護局(DCWP)16日公布報告，計畫到2025年將第三方訂餐平台外賣郎最低時薪 ，從目前的15元漲至23.82元，紐約市將成為全美第一個為此設立最低時薪的城市；但市府表示，這也意味著外賣送餐費將可能繼續上漲，導致民眾減少在平台訂外賣的次數。

市議會此前通過法案，要求市府須對第三方送餐平台外賣郎的工作狀況進行研究，設定最低時薪，2023年1月起實施；根據外賣郎團體反應，目前外賣郎時薪遠低於15元的紐約市最低時薪。

消費者和勞工 保護局16日公布報告，全市第三方平台外賣郎中近九成為少數族裔，其中亞裔占16%；研究顯示，加上平均7.09元的小費，第三方平台外賣郎的平均時薪14.18元，平均每單賺8.64元；但再扣除交通、罰單等支出，外賣郎平均時薪僅為11.12元，平均每周薪資只有230元；而且，外賣郎承受交通風險，過去三年共有33名外賣郎在交通事故中喪生。

為改善待遇，消費者和勞工保護局提出，將第三方平台平台外賣郎的最低時薪增至23.82元，其中包括19.86元的基礎工資、1.7元的健保補貼以及2.26元的支出補貼；漲薪計畫分兩年實施，明年1月漲至17.87元，2024年4月1日漲至20.25元，2025年4月1日漲至23.82元。

報告預計，全市約超過6萬名外賣郎因此獲益，市議會將於12月16日對此舉辦公聽會。市府也承認，給外賣郎漲薪將增加第三方平台的運營成本，平台每單付給外賣郎的工資將平均增長5.18元；同時，平台將把成本增長轉嫁給消費者，例如增加送餐費，保守估計消費者每單外賣的支出將增長16.5%。

預計消費者或減少叫外賣的次數；因此對於餐館，市府表示這一漲薪計畫幾乎不構成影響，而且可能會導致利潤增加，因為更多消費者會轉而直接從餐館訂餐，避開高昂的第三方平台送餐費用。