紐約州貧富不均冠全美 智庫籲加富人稅

進步派智庫財政政策中心(Fiscal Policy Institute)日前援引稅務與經濟政策研究中心(Institute on Taxation and Economic Policy)的最新調研，指出紐約州 是全美最不平等的州，占總人口0.4%的超級富豪卻占有6.7兆元的總資產，建議州長霍楚 (Kathy Hochul)對富人加稅。

稅務與經濟政策研究中心報告顯示，紐約州是全美超級富豪最集中的地區，身價超過3000萬的富人雖然只占全州人口的0.4%，但坐擁共計6.7兆元的巨額財富，占約全美超級富豪總資產的五分之一；而這其中有3.1兆元是未顯化的資本收益(Unrealized Capital Gains)，按照現行法律並不會被徵稅。

紐約州也是全美最不平等的地區，貧富差距稱冠全美。「在即將到來的州預算 季，建議州立法者和州長霍楚對較富裕者增稅，以此應對潛在的經濟衰退。」

進步派智庫和專家們長期以來將富人收入視作紐約州最大的稅收資源，以幫助預算中的重要開支，包括公校、醫保等。但這一做法也始終遭到保守派的反對，認為這樣會加速富人進一步搬離紐約。

此次報告披露的未徵稅資本收益部門，被進步派智庫看作政府未來預算政策中的關鍵，進而提高對富人的徵稅，增加預算中的公共開支。報告全文可參考：https://fiscalpolicy.org/wp-content/uploads/2022/11/Inequality-and-Tax-Reform_Final-1.pdf。