我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州灣區資深媒體人王慶偉 採訪時猝逝

密利：解放軍訓練不足 犯台將是戰略錯誤 如同普亭侵烏

紐約州貧富不均冠全美 智庫籲加富人稅

記者張心／紐約報導

進步派智庫財政政策中心(Fiscal Policy Institute)日前援引稅務與經濟政策研究中心(Institute on Taxation and Economic Policy)的最新調研，指出紐約州是全美最不平等的州，占總人口0.4%的超級富豪卻占有6.7兆元的總資產，建議州長霍楚(Kathy Hochul)對富人加稅。

稅務與經濟政策研究中心報告顯示，紐約州是全美超級富豪最集中的地區，身價超過3000萬的富人雖然只占全州人口的0.4%，但坐擁共計6.7兆元的巨額財富，占約全美超級富豪總資產的五分之一；而這其中有3.1兆元是未顯化的資本收益(Unrealized Capital Gains)，按照現行法律並不會被徵稅。

紐約州也是全美最不平等的地區，貧富差距稱冠全美。「在即將到來的州預算季，建議州立法者和州長霍楚對較富裕者增稅，以此應對潛在的經濟衰退。」

進步派智庫和專家們長期以來將富人收入視作紐約州最大的稅收資源，以幫助預算中的重要開支，包括公校、醫保等。但這一做法也始終遭到保守派的反對，認為這樣會加速富人進一步搬離紐約。

此次報告披露的未徵稅資本收益部門，被進步派智庫看作政府未來預算政策中的關鍵，進而提高對富人的徵稅，增加預算中的公共開支。報告全文可參考：https://fiscalpolicy.org/wp-content/uploads/2022/11/Inequality-and-Tax-Reform_Final-1.pdf。

紐約州 預算 霍楚

上一則

以音樂抒發月色 長風中樂團20日演出

下一則

親情健保及華商會 19日發放蔬果

延伸閱讀

沃爾瑪鴉片官司和解 紐約州獲賠1.16億元

沃爾瑪鴉片官司和解 紐約州獲賠1.16億元
賓州共和黨州長候選人 「川普鐵粉」馬垂諾認輸

賓州共和黨州長候選人 「川普鐵粉」馬垂諾認輸
紐約首批150張大麻許可 法官凍結63

紐約首批150張大麻許可 法官凍結63
不斷更新／州長最新開票情況 共和黨25席 民主黨24席

不斷更新／州長最新開票情況 共和黨25席 民主黨24席
蔡英文見美智庫 感謝拜登六度軍售

蔡英文見美智庫 感謝拜登六度軍售

熱門新聞

秋園丘一所高中10日發生槍擊案，一名18歲的學生在校門外中彈身亡。(讀者提供)

紐約秋園丘高中生 校門口中7彈身亡

2022-11-11 09:38
法拉盛槍擊案，警方晚間於現場調查。(記者鄭怡嫣╱攝影)

紐約華社車禍變命案 48歲男後腦中槍不治

2022-11-09 23:51
男子涉嫌兩起模式搶案，被警方通緝；圖為其中一嫌。(市警提供)

紐約法拉盛華裔駕駛 被隔窗以槍抵頭 帶匪回家「取錢」

2022-11-09 10:55
貝賽亞裔聚集區10日發生入室搶劫，一名長者在家中被兩名匪徒綑綁，搶走家中財物。(讀者提供)

貝賽入室搶劫 老婦雙手被捆

2022-11-11 02:26
當紅女歌星亞莉安娜(Ariana Grande，左)和親哥哥弗蘭基(Frankie Grande，右)。圖為2015年11月檔案照。Getty Images

女星亞莉安娜親哥 紐約曼哈頓中城當街遭2少年打劫

2022-11-15 12:46
蔡亨利日前在地鐵站內被劫，他回憶當時的驚險時刻。(取自@tmstoomuchswag的Instagram)

紐約地鐵遭群毆、搶劫 華裔網紅：全車多人目擊 無人阻止

2022-11-09 09:25

超人氣

更多 >
習近平罕見展現惱怒 為會談內容外洩指責杜魯多

習近平罕見展現惱怒 為會談內容外洩指責杜魯多
預測衰退…貝佐斯籲先別買汽車、電視 亞馬遜將裁萬人

預測衰退…貝佐斯籲先別買汽車、電視 亞馬遜將裁萬人
年底假期來臨前 這8種方法可向政府申請補助

年底假期來臨前 這8種方法可向政府申請補助
南加亞裔男在社交App認識女子 跑到哥倫比亞約會遭劫殺

南加亞裔男在社交App認識女子 跑到哥倫比亞約會遭劫殺
灣區資深媒體人王慶偉 採訪時猝逝

灣區資深媒體人王慶偉 採訪時猝逝