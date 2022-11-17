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10年來首調 紐約市計程車漲價23%

記者和釗宇／紐約報導
TLC投票決定，將計程車費用漲價23%，這將是紐約市計程車十年來首次漲價。(記者和釗宇／攝影)
TLC投票決定，將計程車費用漲價23%，這將是紐約市計程車十年來首次漲價。(記者和釗宇／攝影)

紐約市計程車暨禮車管理局(TLC)15日投票決定，將計程車費用漲價23%，這將是紐約市計程車十年來首次漲價；其中，計程車起步價將從2.5元漲至3元，曼哈頓夜間打車費用將漲至9.5元，甘迺迪機場(JFK)至曼哈頓車費將漲至70元。

根據漲價方案，在下午4時至晚8時高峰時段運營的計程車，每單加收費用從1元漲至2.5元，晚8時至次日早6時運營的加收費用從0.5元漲至1元；此外，每行駛五分之一哩的費用將從0.5元漲至0.7元，「計程車改善費」(taxi improvement surcharge)從0.3元漲至1元，在曼哈頓96街以南行駛的每單2.5元加收費用不變；如此一來，乘客若晚高峰時段在曼哈頓打車，起步價和各種加收費用將從6.8元漲至9.5元。

同時，TLC還計畫對往返拉瓜迪亞機場還將加收5元費用，甘迺迪機場入城統一價從52元增至70元；在投票會議上，TLC一位代表說，之前計程車司機漫長的等候時間沒有被計算在內，因此漲價彌補。

這是紐約市計程車自2012年9月以來的首次漲價；TLC局長都勇(David Do)表示，漲價對紐約市來說是正確的決定，這將確保司機能夠負擔日益增長的運營成本，預計將能讓計程車司機的運營收入在2019年的基礎上增加33%。

紐約市計程車司機聯盟(Taxi Workers Alliance)總監德賽(Bhairavi Desai)對TLC的漲價決定表示滿意，但工會仍希望尋求更大的漲幅；「這是我們司機團結極力爭取的結果，我們還有許多工作要做，希望能每小時扣除費用後能夠淨賺25元。」

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