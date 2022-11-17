布碌崙寫新頁 曲怡文宣布當選州參議員

曲怡文宣布勝選，創造布碌崙華人歷史。(本報檔案照)

布碌崙 (布魯克林)第17州參議員選區開票結果膠著，民主黨華裔 候選人曲怡文與共和黨維樂培(Vito LaBella)得票率不分上下；但在大部分選票清點後，曲怡文16日晚宣布勝選，成為布碌崙首位華裔議員。

「我們贏了！感謝各位對我的信任」，曲怡文表示，涵蓋日落公園、貝瑞吉、戴克高地、班森賀、Bath Beach以及肯辛頓(Kensington)的第17選區，擁有大量華人選民。

曲怡文指出，最終票數結果會在下周公布，但目前已領先對手500多張票，對方不可能反超，「最重要的話先說，我的任務就是為第17選區的選民服務，感謝所有的支持者、義工、以及競選團隊，這幾個月以來的奔波和努力，代表布碌崙南區在州參議會中發聲將是我一生的榮譽。」

她說：「我是州參議會有史以來首個亞裔女性，但絕不會是最後一位」，是時候鼓勵更多民眾參與公民事務、互相激勵，並投資於青年和移民 社區，我們在州府仍有很多工作要做，讓我們開始吧！」

曲怡文是台灣移民，18年前來美留學，在紐約市立大學布碌崙學院社會學畢業後，於世界日報擔任記者多年，後在州眾議員白彼得(Peter Abbate)辦公室擔任幕僚長，服務布碌崙社區逾十年。