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威利點大改造 將蓋足球場、平價屋

記者鄭怡嫣／紐約報導
足球場效果圖。(市府提供)
足球場效果圖。(市府提供)

延宕16年，市長亞當斯(Eric Adams)16日宣布皇后區威利點(Willets Point)最新規畫案，包括打造全市首座職業足球場、全市40年以來最大的平價屋項目等，盼將當地改造為集運動和娛樂的社區，並創造更多工作機會，威利點周邊法拉盛的民眾表示歡迎。至於此前曾傳聞將在此地興建賭場，仍有待敲定。

占地23畝的最新開發案，將建造全市首座職業足球場，紐約市足球俱樂部(The New York City Football Club)將斥資7.8億元，打造比鄰紐約大都會棒球隊(Mets)主場花旗球場(Citi Field)、可容納2萬5000個座位的足球場。足球與棒球比賽將不會同時進行，也能避免交通壅堵。

全新球場將在比鄰現在的花旗球場，將威利點打造成休閒娛樂的全新空間。(記者鄭怡嫣／...
全新球場將在比鄰現在的花旗球場，將威利點打造成休閒娛樂的全新空間。(記者鄭怡嫣／攝影)

該處也將建造七棟包含2500套平價屋的公寓大樓，其中包含220套平價房，將專為低收入的長者開放申請。一期計畫將在2023年開工，建造1100套平價屋、一所擁有650個座位的公校及公共空間。二期計畫則將打造剩下的1400套平價屋等項目。

根據市府報告，除足球場及平價屋項目外，該開發案還將包含逾4萬平方呎的公共空間、250間客房的酒店、及零售商店。預計在未來30年內，產生61億元的經濟影響，創造1550個永久性工作及1萬4200個建築工作。項目須通過「統一土地利用審查程序」(ULURP)並得到市議會的支持，審查程序預計將在2023年底啟動。

法拉盛市議員黃敏儀表示，此前多個開發案被棄置延宕，很高興看到市府重新開始推進，此舉有助法拉盛居民申請平價房。法拉盛華人(工商)促進會(FCBA)首席顧問杜彼得則表示，儘管足球在美國尚不屬主流的運動，但球場顯然比荒廢更好，社區公共設施也能供更多周邊居民使用，「樂見其成」；法拉盛發展中心負責人傅鶴鳴表示，開發對法拉盛的繁榮有利，其中的店鋪肯定有許多華人開，但建案也會帶來交通、噪音等生活品質問題，需加強監督。

至於此前傳聞將在此地興建賭場，亞當斯則在16日的記者會迴避這一話題，他表示，賭場是州府議題，他無決定權，開發案圍繞的是住房、球場以及工作，是「歷史性的勝利」。

威利點公共空間效果圖。(市府提供)
威利點公共空間效果圖。(市府提供)

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