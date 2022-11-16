世報11/20中老年健康財富講座

針灸養生的主講人王娜。(王娜提供)

冬天是慢性病高發的季節，中老年人除守護健康，財務規畫也不可忽視。世界日報與Wellcare(維家保健)共同舉辦「健康財富，維家守護」退休 規畫講座，時間定於20日(周日)下午1時至3時30分，在法拉盛喜來登酒店二樓開講。

守護健康、身心平衡來自對當下與未來充分的了解和規畫。此次講座包含：針灸養生、聯邦健保紅藍白卡 資訊、退休規畫三大主題，用全方位的資訊，守護中老年人的財富與健康。

針灸養生的主講人王娜於紐約中醫學 院擔任教授，先後取得上海交通大學和紐約中醫學院的雙碩士學位。她指針灸可以調理不僅是「徵於色，發於聲」的疼痛，更是緩解「困於心，衡於慮」的日常護理。她將針灸養生與中藥調理、美容結合，同時涉獵眼部護理、女性生殖健康、兒科調理。

維家保健帶來紅藍白卡(聯邦資助提供的健康保險方案)全方位資訊，不僅介紹傳統紅藍白卡，還會介紹紅藍白卡的優惠和補助計畫，並含申請時間和條件，及針對長者提供完整的計畫與補助，詳細解答。

張毓笙律師將帶來關於財富規畫和退休計畫的講座。她畢業於紐約大學與台灣大學，身為紐約州執照律師，她在曼哈頓主流事務所任職多年，並致力於服務華人社區，此次將帶來她專精的信託資產保障設計、退休年金規畫、遺產處理等資訊。