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世報11/20中老年健康財富講座

紐約訊
針灸養生的主講人王娜。(王娜提供)
針灸養生的主講人王娜。(王娜提供)

冬天是慢性病高發的季節，中老年人除守護健康，財務規畫也不可忽視。世界日報與Wellcare(維家保健)共同舉辦「健康財富，維家守護」退休規畫講座，時間定於20日(周日)下午1時至3時30分，在法拉盛喜來登酒店二樓開講。

守護健康、身心平衡來自對當下與未來充分的了解和規畫。此次講座包含：針灸養生、聯邦健保紅藍白卡資訊、退休規畫三大主題，用全方位的資訊，守護中老年人的財富與健康。

針灸養生的主講人王娜於紐約中醫學院擔任教授，先後取得上海交通大學和紐約中醫學院的雙碩士學位。她指針灸可以調理不僅是「徵於色，發於聲」的疼痛，更是緩解「困於心，衡於慮」的日常護理。她將針灸養生與中藥調理、美容結合，同時涉獵眼部護理、女性生殖健康、兒科調理。

維家保健帶來紅藍白卡(聯邦資助提供的健康保險方案)全方位資訊，不僅介紹傳統紅藍白卡，還會介紹紅藍白卡的優惠和補助計畫，並含申請時間和條件，及針對長者提供完整的計畫與補助，詳細解答。

張毓笙律師將帶來關於財富規畫和退休計畫的講座。她畢業於紐約大學與台灣大學，身為紐約州執照律師，她在曼哈頓主流事務所任職多年，並致力於服務華人社區，此次將帶來她專精的信託資產保障設計、退休年金規畫、遺產處理等資訊。

活動現場還有暖心禮品，如室內加熱器、紅外線肩頸按摩儀、肌肉刺激按摩器等。喜來登酒店地址：法拉盛39大道135-20號。活動座位有限，請預先線上報名，網址：https://bit.ly/flushing1120 (留意大小寫)。洽詢電話：(718)746-8889分機6361。

健康講座報名二維碼。(主辦單位提供提供)
健康講座報名二維碼。(主辦單位提供提供)
世界日報與維家保健共同舉辦「健康財富，維家守護」退休規畫講座。(主辦單位提供提供...
世界日報與維家保健共同舉辦「健康財富，維家守護」退休規畫講座。(主辦單位提供提供)

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