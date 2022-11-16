首座職業足球場 落腳威利點

全市首個職業足球場選定皇后區威利點。(市經濟發展局)

紐約市 長亞當斯(Eric Adams)15日證實，全市首座職業足球 場選定皇后區威利點(Willets Point)，紐約市足球俱樂部(The New York City Football Club)將斥資7.8億元，打造可容納2萬5000個座位的足球場館，預計將在2027年竣工。

紐約市府自2012年以來，計畫興建大聯盟體育場館，過去十年，足球俱樂部也始終在尋找合適的場所。威利點作為長期未被利用的海濱地區和汽車修理廠聚集地，將改造成為整個巨大的綜合體育開發項目核心，比鄰紐約大都會 棒球隊(Mets)主場花旗球場(Citi Field)，建立一個集體育和娛樂於一體的休閒目的地。

「皇后區是世界的聚集區，如今將成為足球主場，承載這項世界級的運動項目。」負責經濟和勞工發展的副市長斯普林格(Maria Torres-Springer)15日表示。

威利點足球場項目將由紐約市足球俱樂部支付所有建設費用，預估將達到7.8億元。「不會使用免稅債務融資，也不會直接使用市府資金。」紐約市經濟發展公司(New York City Economic Development Corporation)主席金博爾(Andrew Kimball)透露，開發商不會獲得抵押貸款紀錄或銷售稅的減免，「但是體育場館的業主在租賃期內不用支付房地產稅。」

紐約市府對體育場所在地擁有所有權，以租賃形式租給紐約市足球俱樂部和開發團隊，其中包括哈德遜廣場(Hudson Yards)開發商Related Companies和Sterling Equities，這兩個公司均由紐約大都會棒球隊前老闆Wilpon家族部分控股。

在目前達成的49年租期間，紐約市足球俱樂部大約將支付400萬元租金；之後，租約可再延長25年。