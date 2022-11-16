勞工廳溢發失業金 納稅人損失110億元

州主計長辦公室報告稱，由於州勞工廳處理不力，向相同申請人多次支付失業金以致超過限額，導致納稅人白白損失110億元。(美聯社)

新冠疫情 導致紐約州數百萬民眾申請失業金 ，州主計長狄拿玻利(Thomas DiNapoli)15日公布報告稱，由於州勞工 廳處理不力，向相同申請人多次支付失業金以致超過限額，導致納稅人白白損失110億元。

州勞工廳陳舊的失業金申請系統在疫情初期就讓申請民眾頗為頭疼，不僅網頁頻頻崩潰，人工服務也要等待數日，失業金甚至數月才能到帳；根據州主計長的報告，州勞工廳從2020年4月1日至2021年3月31日共支出763億元失業金，比前一年同一時期暴增3000%；州主計長辦公室的審計員發現，有9000人收到的失業金額度超出失業金的最大支付限額。

進一步分析則發現，州府可能未搞清楚申請人是否已經收到州府或聯邦救濟金，就向一些相同的申請人多次付款，總計多支付的金額估計約為110億元，目前尚不清楚州府是否會向這些超領失業金的人追討。

州勞工廳則回應稱，自疫情以來，州府已經發放1050億元失業金，並且成功預防了總額約為360億元的失業金欺詐；但狄拿玻利表示，州勞工廳並未拿出任何證據證明其預防了失業金欺詐，也一直在拖延提交州主計長辦公室索要的其他信息。

州勞工廳副廳長菲爾本(Susan Filburn)致信州主計長辦公室回應稱，雖然認同失業金發放應該加強監管，但強調2020年疫情初期的情況前所未有，當時接電話量暴增13480%，申請數量則暴增2666%。

他說，「很難想像有任何單一的私人或公共實體能夠處理如此暴增的業務需求，我們使用著1970年代的系統，過去兩年發放了相當於超過50年的失業金總量，這本身就是很大的成就。」