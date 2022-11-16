偷車撞進垃圾箱 警活逮

布碌崙 (布魯克林 )15日凌晨發生一起盜車賊慌不擇路撞入垃圾箱的事件，這名偷車賊在試圖逃跑時被夾在垃圾箱和車輛之間，最後靠警察 解救才得以脫身。

警方稱，15日凌晨2點30分，26歲的托馬斯(Brandon Thomas)乘車來到Clifton Place交Franklin Ave處。這時，他從外套裡掏出一把黑色的槍，要求司機交出財物，司機立刻逃跑。

托馬斯隨後坐上了司機的座位，在開了兩個車身的距離後，竟然撞進了路邊的一個大垃圾箱。警方說，托馬斯試圖逃跑，但由於車門被卡在垃圾箱上，他無法下車逃跑。

這時趕到現場的警察派出緊急服務小組，才將他解救出來。托馬斯被拘留並送往布碌崙衛理公會醫院(Brooklyn Methodist Hospital,)接受治療。

警方稱，托馬斯被指控犯有搶劫罪、重竊罪(grand larceny)、非法持有武器罪、非法持有偽裝槍支罪(criminal possession of a disguised gun)、刑事毀壞罪(Criminal Mischief)、假造身分罪(false personation)和威脅罪。