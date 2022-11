致力亞裔維權 CACF頒獎呂曉龍

呂曉龍(左)、納達共同獲獎。(主辦單位提供)

亞裔 兒童與家庭聯盟(Coalition for Asian American Children and Families,簡稱CACF)14日舉辦「改變促進者」(Catalyst for Change Awards)頒獎典禮,知名華裔投資 人呂曉龍(David Lu)、市大(CUNY)菲律賓裔教授納達(Kevin Nadal)因各自在反對仇亞犯罪和改善亞裔心理健康 狀況等卓越貢獻獲頒獎項。

呂曉龍早年在矽谷科技大廠工作,並成立兩家初創企業,2011年創立亞裔創始人朋友圈(Asian American Founders Circle),召集400多名亞裔科技企業創始人,並成立連字符資本(Hyphen Capital),專注投資亞裔初創企業;此前他領銜8000多位政商界名人簽名投書華爾街日報,反對亞裔仇恨犯罪,還製作林書豪在麥迪遜花園廣場狂砍38分的紀錄片。

呂曉龍表示「最重要的是積極發聲,譴責一切仇亞行為,因為我們都是美國人,我不會允許其他人對我說,我不是美國人。」他將繼續投資亞裔創辦的企業,也會製作更多反映亞裔故事的影視作品,「讓人們感到我們是美國的一份子,而不是永遠的外國人。」