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致力亞裔維權 CACF頒獎呂曉龍

記者和釗宇／紐約報導
呂曉龍(左)、納達共同獲獎。(主辦單位提供)
呂曉龍(左)、納達共同獲獎。(主辦單位提供)

亞裔兒童與家庭聯盟(Coalition for Asian American Children and Families，簡稱CACF)14日舉辦「改變促進者」(Catalyst for Change Awards)頒獎典禮，知名華裔投資人呂曉龍(David Lu)、市大(CUNY)菲律賓裔教授納達(Kevin Nadal)因各自在反對仇亞犯罪和改善亞裔心理健康狀況等卓越貢獻獲頒獎項。

呂曉龍早年在矽谷科技大廠工作，並成立兩家初創企業，2011年創立亞裔創始人朋友圈(Asian American Founders Circle)，召集400多名亞裔科技企業創始人，並成立連字符資本(Hyphen Capital)，專注投資亞裔初創企業；此前他領銜8000多位政商界名人簽名投書華爾街日報，反對亞裔仇恨犯罪，還製作林書豪在麥迪遜花園廣場狂砍38分的紀錄片。

呂曉龍表示「最重要的是積極發聲，譴責一切仇亞行為，因為我們都是美國人，我不會允許其他人對我說，我不是美國人。」他將繼續投資亞裔創辦的企業，也會製作更多反映亞裔故事的影視作品，「讓人們感到我們是美國的一份子，而不是永遠的外國人。」

亞裔兒童與家庭聯盟共同執行總監梁韶律表示，「呂曉龍在疫期利用自己的聲量為反對仇亞犯罪奔走，為社區帶來更多支持；納達的研究與我們的努力方向相同，專注於改善亞裔的心理健康狀況。」

亞裔兒童與家庭聯盟14日晚在曼哈頓舉辦「改變促進者」頒獎典禮，知名華裔投資人呂曉...
亞裔兒童與家庭聯盟14日晚在曼哈頓舉辦「改變促進者」頒獎典禮，知名華裔投資人呂曉龍獲獎。（記者和釗宇／攝影）

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