專搶項鍊 皇后區機車匪連7劫 警追2匪

圖為涉嫌的兩名搶匪。(警方提供)

皇后區 艾姆赫斯特110分局轄區、傑克森高地115分局轄區，近日連續發生七起歹徒騎著機車，從後面偷襲受害者行搶案件。警方懷疑這些連環搶案是同兩人所為，已展開通緝 ，希望民眾留心，並提供線索。

在110分局轄區內，10月24日約下午4時36分，一名12歲的女孩放學後走路回家，路過雷頓街(Layton St.) 42-63號門前。這時兩名不明身分的男子騎著一輛機車，從後面接近，伸手從她脖子上搶走項鍊並將她拉翻在地，然後逃離現場。

第二至第五起案件都發生在115分局轄區內，且均為10月26日，時間分別在下午2時20分，2時30分，晚上7時和晚上8時50分。兩名歹徒騎車，從後面靠近一名37歲女子，一名43歲男子，一名52歲男子和一名35歲女子，試圖從他們脖子上扯走項鏈，案件二沒有得手，其他都得逞。

10月27日發生了案件六，地點還是在115分局轄區內，大約下午3時，歹徒以同樣手法，靠近一名70歲女子並扯走她的項鏈。

之後嫌疑人安靜了數日。11月7日再次出手，在110分局轄區內。大約中午12時45分，兩人騎車從後面靠近一名48歲女子，搶走她脖子上的項鏈。

警方呼籲民眾看到與照片和視頻中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機 發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源保密。