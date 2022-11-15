何偉文張巍鐘 接掌紐約崇正會
曼哈頓華埠紐約崇正會14日舉行第66屆新職員就職典禮，朱天長、劉滿、袁漢造等元老卸任，何偉文、張巍鐘上任新一屆主席；二人表示，將會繼續團結服務社區，促進美中交流。
創建於1911年的崇正會，1979年美中建交時，是第一個升起五星紅旗的資深僑團；14日新職員在中國駐紐約總領事黃屏的見證下宣讀誓詞，何偉文、張巍鐘承諾，兩人將會繼續服務社區，並遵守會務章程、團結僑社，將崇正會發揚光大，做好美中交流的橋梁，為維護美中關係盡一份力。
黃屏2018年到任首場社區活動就是參加崇正會上屆新職員就職典禮；他說，崇正會自成立以來一直秉承愛國愛鄉、服務社區的理念，促進中美兩國的友誼，大力支持總領館的僑務工作；疫情發生之後，崇正會也想方設法為中國和美國華裔社區的抗疫做出貢獻。
他表示，中美關係發展與僑社息息相關，習近平主席與拜登總統剛剛完成會晤，釋放不少積極信息，為未來兩國關係發展指明了方向；接下來兩國應認真落實元首對話，早日讓兩國關係重回正確、穩定、健康的發展軌道，加強了解、溝通和互信；「也希望大家繼續以推動中美友好為己任，抓住機遇，認真發揮好橋梁作用，促進兩國關係回到正軌。」
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