紐約客談／摒棄三不管 市府拚清潔盼有成

紐約市 ，世界上最髒亂的城市之一，許多是居民、外地人缺少公德心所造成。當然，也不乏新移民帶來的一些壞習慣。市長亞當斯 上任後，從增設街頭公用垃圾桶，縮短垃圾堆放人行道等待垃圾車的時間，廚餘分開回收，並要求政府追蹤老鼠動態等，近期再度出招，撥款千萬、增聘200清潔隊員，打擊髒亂死角，並發豪語要打造全美最乾淨的大城市。

這次的計畫，針對數十年來政府部門互推責任的現象，跨部門聯手，包含：清潔局、交通局、環保局、公園局、衛生局，清理全市逾千處長期被忽視的髒亂黑點。

這其中，公園局負責調查公園髒亂情形，清潔局增設垃圾桶、提升清理頻率，交通局及清潔局合作打掃高速公路、匝道、橋梁、公園周遭，尤其是熱門觀光 地點，改變旅客對紐約的第一印象。

此外，街道、空地增設攝影機，查緝違規傾倒廢棄物行為，違者罰款4000元並拖吊涉事車輛。衛生局負責擴大追蹤老鼠。環保局檢查下水道柵欄是否被垃圾、枯葉堵塞，避免積水等。

市長一聲令下，五位局長難得不踢皮球，各自在記者會中強調職責範圍內維持清潔的重要。市議員也紛紛出面指選區內髒亂現象嚴重，除肯定市長的魄力，也提醒市府重視一些城市邊緣區域。

這次的基調依然是提升生活品質。因為市長的疫後經濟復甦計畫中，消除髒亂是首要任務之一。若小商業局長也出席，則又多了一名隊友。進入冬季，許多清潔人力將用於除雪，希望在這之前能盡快看到成效。

（紐約客談，每周二至周六見報）