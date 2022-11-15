火災頻發 紐約擬禁售劣質、二手鋰電池

市議會消防和應急管理委員會，14日就電單車鋰電池安全使用法案包，舉行公聽會。(記者和釗宇／攝影)

紐約市 今年以來電單車鋰電池起火意外頻發，本月初更釀成近40人受傷的重大事故，市議會日前提案擬加強電單車監管，計畫禁止低品質及二手鋰電池銷售；在市議會消防和應急管理委員會(Committee on Fire and Emergency Management)14日舉行公聽會上，市消防局表示，電單車的普及給消防工作帶來新的挑戰，將配合市議會加強監管。

州議會在2020年將電單車合法化，電單車和電動滑板車近兩年來在紐約市流行，根據市消防局數據，2019年電單車電池起火事故僅造成13人受傷，去年增至79人；今年迄今，全市有約200起火警是鋰電池引起，共造成六人死亡、140人受傷；曼哈頓 中城一公寓本月5日發生火災，因一電單車起火引燃多間公寓，火勢蔓延迅速，近40人受傷。

市議會提出五項加強電單車鋰電車監管的法案；其中，市議員高步邇(Gale Brewer)提案，禁止組裝和銷售二手鋰電池，違者罰款200至1000元；另一提案責成市消防局與市府消費者和工人保護局(DCWP)合作進行電單車電池安全使用宣傳；市議員費力茲(Oswald Feliz)也提案，禁止銷售未被廣泛認可及實驗室檢測 認證的鋰電池，首犯將罰1000元。

此外，市議員霍登(Robert Holden)提案要求市消防局每年對電單車鋰電池事故，做出分析報告和安全改進措施，並評估新型電單車監管法律；市議員阿維萊斯(Alexa Aviles)提案，要求市消費者和工人保護局，為外賣郎和第三方送餐平台，制定電單車鋰電池安全使用指南。

市消防局反恐和應急準備主管兼消防事務代主任卡勞(左一)表示，電單車的大規模使用已經給消防工作帶來新的挑戰。(記者和釗宇／攝影)

市消防局反恐和應急準備主管兼消防事務代主任卡勞(Thomas Currao)表示，電單車風行，給消防工作帶來新挑戰，消防局此前已和市交通局、消費者和工人保護局及清潔局合作制定電單車安全使用規範，並回收廢舊電池。

對於市議會的新提案，卡勞和市消費者和工人保護局負責外部事物的助理部長奧迪茲(Carlos Ortiz)均表示支持；並提醒：不要將電單車放在門窗附近阻礙緊急通道、充電時應留意、遠離床被等易燃物、使用正規廠商的電池和充電設備，如果發現電池有異味、變色、漏液或發出異音，應立即停止使用。