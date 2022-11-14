照顧庇護客 市府每年花6億

獨立預算辦公室表示，紐約市未來每年需要支出至少5億9600萬元，為庇護客提供住所、教育、醫療和法律援助，而且支出隨時有可能大幅增長。(市長辦公室提供)

南部庇護 客湧入紐約市 的危機仍未結束，獨立預算辦公室(Independent Budget Office)13日表示，紐約市未來每年需要支出至少5億9600萬元，為庇護客提供住所、教育、醫療和法律援助，而且支出隨時有可能大幅增長。

目前紐約市已經接收近2萬4000名庇護客，獨立預算辦公室代總監斯威廷(George Sweeting)表示，「庇護客數量每增加1萬人，假設按照目前已有庇護客的家庭構成計算，每年至少還要多花2億4600萬元。」

市長亞當斯 (Eric Adams)9月曾請求聯邦政府撥款5億元處理無證客危機，但斯威廷表示，聯邦撥款很可能不會實現；州長霍楚(Kathy Hochul)上周稱，對州府撥款持開放態度。

此前，市府已經表示將在本周關閉設在蘭德爾島(Randall's Island)的庇護客緊急救濟帳篷，並將把住在帳篷內的庇護客轉移至曼哈頓中城一家酒店內，這距離救濟帳篷開門還不到一個月，相關支出達65萬元。

共和黨市議員博萊利(Joe Borelli)抨擊市府在庇護客方面的大規模支出，認為這筆錢本可用在彌補公務員養老金虧損上。

亞當斯此前估計，接納庇護客的成本可能高達10億元，但上周也表示實際支出會更少一點；「近幾周來進入紐約的庇護客數量波動很大，我們正評估過去的估計，看是否能得出對本財年在此方面更加精確的支出預計。」