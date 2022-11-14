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亞當斯10億元庇護客帳單 向霍楚求援

記者張心／紐約報導
圖為月前中南美無證移民湧入紐約，亞當斯到紐新航港局巴士總站視察。(市長辦公室提供)
圖為月前中南美無證移民湧入紐約，亞當斯到紐新航港局巴士總站視察。(市長辦公室提供)

由於聯邦對援助要求無回應，市長亞當斯(Eric Adams)轉向州長霍楚(Kathy Hochul)求助，希望州府能夠幫助紐約市支付10億元的無證移民帳單。

霍楚在近日表示，她已告訴亞當斯，州府會在「需要的時候伸出援手」，即使雙方在選舉時認為，10億元的無證移民危機應該是聯邦需要解決的問題。

亞當斯曾在9月向聯邦申請至少5億元的經費，以幫助紐約市應對無證移民危機，但這一請求尚未獲得批准。「希望聯邦承擔相應的責任，雖然我們會幫助無證移民，可以這根本上是屬於白宮的問題。」霍楚月前在記者會中談及無證移民話題，根據媒體描述，變得頗為氣憤。

但在本月11日的訪談，霍楚態度有所緩和，認為自從拜登(Joe Biden)達成協議，將委內瑞拉(Venezuela)難民送回墨西哥後，進入紐約市的無證移民數量「沒有再增加」，大約維持在2萬4000人。

此外，霍楚也表示，一旦無證客獲得工作許可，北部城市將開始歡迎他們，但這需要在他們申請美國庇護後至少六個月才會發生。「目前我收到來自全州各地的電話，市長們想傳達的信號是，希望勞工能去他們那裡。」

根據市府統計，截止9日，已有超過2萬3800名無證移民抵達紐約市，有1萬7500人被安置在全市55個緊急庇護所和有爭議的帳篷城中。

亞當斯求助霍楚，希望州府能幫紐約市支付十億元的無證移民帳單。(市長辦公室提供)
亞當斯求助霍楚，希望州府能幫紐約市支付十億元的無證移民帳單。(市長辦公室提供)

移民 霍楚 紐約市

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