霍楚新任期 教育政策展望

霍楚成功連任後的教育政策走向，引起關注。(本報檔案照)

據教育 人士分析及媒體報導，此次期中選舉以6%票差連任州長的霍楚 (Kathy Hochul)，有望在新的任期中，解決師資短缺及各學區 經費不足的問題，同時將繼續關注高等教育，或將開放更多特許學校(Charter School)。

霍楚之前增加了學校經費並簽署頗有爭議的小班制法案，儘管教育議題並非她此次競選的主推政綱，她卻獲得諸多教師工會團體的強烈支持。預計此次當選後，將有望解決師資短缺的問題。目前，她已擴大教師認證項目，提高退休後返聘的數目上限。

另一有望改善的為學區經費問題。前州長葛謨執政期間，儘管增加學校撥款，然而根據現行的各學區經費計算方法(Foundation Aid formula)，仍有些貧困生或有其他需求的學生比率較高的學區，未能按照算法得到充分的經費，去年10月，霍楚和解了一樁狀告紐約州的訴案，承諾將根據現行的算法，使所有學區明年都能收到拖欠的經費，並在未來三年逐步增加撥款。

高等教育方面，去年她宣布一項施政目標，期望在2030年以前，三分之二的紐約州學子都讀大學，也將大學學費資助項目的申請資格擴至非全職學生。

競選期間，霍楚在與李修頓的辯論中，表明支持提高特許學校數目上限，也收到贊成開放特許學校團體的支持。目前，全州特許學校的上限為460所，紐約市則有290所。

居民聯盟負責人臧東慧表示，很樂意看到霍楚增加撥款，特別是紐約市華人集中區，可以建造更多新教室與學校，適應社區發展及亞裔移民的迅速增加，緩解可能小班制的壓力，而有關特許學校與教師短缺，希望她能夠採取切實措施提高學校數目上限，給家長更多選擇。她未提到關於特殊高中、擇優錄取等問題，希望至少不要打擊這些優質教育項目。