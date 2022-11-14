公校預算修改 遊民學生費用倍增

市教育局「公校預算特別工作組」最終方案出爐。(Getty Images)

由紐約市教育局 成立的「公校預算 特別工作組」(School Funding Task Force)之前提出初步建議，計畫減少特殊高中經費，將資金重點轉向遊民家庭學生；本月初，該小組將此計畫定案送往市教育局，特別強調「特殊高中有違全市公平教育發展方向」，提倡削減特殊高中2600萬年度預算，並將遊民學生人均預算由12%提升至24%。

「公校預算特別工作組」的最終方案出爐，首先要求市府為遊民、無證移民、低收入家庭學生優先撥款，將該類學生的人均預算從12%提升至24%，相當於總體花費由4300萬提升到8600萬。長期缺勤率、輟學率、住房不穩定率較高的公校，也應優先獲得資金。

最終方案的第二重點，在於「取消對特殊高中的額外津貼」，將年約2600萬的經費用於「支持更多學生的高級課程」。但具體如何分配這2600萬元，無明確說明，只解釋「特殊高中的發展與紐約市教育增加公平的願景不一致」。

「公校預算特別工作組」也建議，在全市增加新的資金庫，專門為遊民學生、殘疾學生、英語學習者、寄宿家庭學生和低收入家庭學生集中的公校提供幫助；最終方案規定，此類「高需求學生」占比集中、排名前三分之一的公校，將獲得額外的資金。但市教育局預計，這一變化會增加6000萬至1.2億元的經費開銷。

改方案最後也建議提高所有公校的基本資金，為每所公校注資22萬5000元，以支付校長、秘書、心理諮詢師、社會工作者等教職員工的薪水。

目前，「公校預算特別工作組」的最終方案已送往市教育，將由市長亞當斯(Eric Adams)和市教育總監班克斯(David Banks)決定是否採納。