我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華郵：美會推動加速武裝台 軍援能否到位仍取決於拜登

民主黨再下眾院？關鍵在加州 還要拚剩下20席逆轉勝

公校預算修改 遊民學生費用倍增

記者張心／紐約報導
市教育局「公校預算特別工作組」最終方案出爐。(Getty Images)
市教育局「公校預算特別工作組」最終方案出爐。(Getty Images)

由紐約市教育局成立的「公校預算特別工作組」(School Funding Task Force)之前提出初步建議，計畫減少特殊高中經費，將資金重點轉向遊民家庭學生；本月初，該小組將此計畫定案送往市教育局，特別強調「特殊高中有違全市公平教育發展方向」，提倡削減特殊高中2600萬年度預算，並將遊民學生人均預算由12%提升至24%。

「公校預算特別工作組」的最終方案出爐，首先要求市府為遊民、無證移民、低收入家庭學生優先撥款，將該類學生的人均預算從12%提升至24%，相當於總體花費由4300萬提升到8600萬。長期缺勤率、輟學率、住房不穩定率較高的公校，也應優先獲得資金。

最終方案的第二重點，在於「取消對特殊高中的額外津貼」，將年約2600萬的經費用於「支持更多學生的高級課程」。但具體如何分配這2600萬元，無明確說明，只解釋「特殊高中的發展與紐約市教育增加公平的願景不一致」。

「公校預算特別工作組」也建議，在全市增加新的資金庫，專門為遊民學生、殘疾學生、英語學習者、寄宿家庭學生和低收入家庭學生集中的公校提供幫助；最終方案規定，此類「高需求學生」占比集中、排名前三分之一的公校，將獲得額外的資金。但市教育局預計，這一變化會增加6000萬至1.2億元的經費開銷。

改方案最後也建議提高所有公校的基本資金，為每所公校注資22萬5000元，以支付校長、秘書、心理諮詢師、社會工作者等教職員工的薪水。

目前，「公校預算特別工作組」的最終方案已送往市教育，將由市長亞當斯(Eric Adams)和市教育總監班克斯(David Banks)決定是否採納。

教育局 公校 預算

上一則

清償早教欠款 市議會：資金應穩定

下一則

霍楚新任期 教育政策展望

延伸閱讀

費城遊民街景 竟淪墨國反毒廣告

費城遊民街景 竟淪墨國反毒廣告
沙加緬度提案O禁在公有場所設遊民營地 支持者暫居上風

沙加緬度提案O禁在公有場所設遊民營地 支持者暫居上風
疫情使學習落後…喬州公校學生閱讀成績跌幅明顯

疫情使學習落後…喬州公校學生閱讀成績跌幅明顯
批縣市遊民計畫不積極 州長紐森凍結10億經費

批縣市遊民計畫不積極 州長紐森凍結10億經費
晨跑女哈德遜河畔遭強暴 慣犯遊民報住華埠遊民所

晨跑女哈德遜河畔遭強暴 慣犯遊民報住華埠遊民所

熱門新聞

秋園丘一所高中10日發生槍擊案，一名18歲的學生在校門外中彈身亡。(讀者提供)

紐約秋園丘高中生 校門口中7彈身亡

2022-11-11 09:38
史島婦人落入彩票騙局，被騙7萬5000元。(警方提供)

彩票換鈔票 紐約婦人損失7.5萬

2022-11-07 10:33
蔡亨利日前在地鐵站內被劫，他回憶當時的驚險時刻。(取自@tmstoomuchswag的Instagram)

紐約地鐵遭群毆、搶劫 華裔網紅：全車多人目擊 無人阻止

2022-11-09 09:25
法拉盛槍擊案，警方晚間於現場調查。(記者鄭怡嫣╱攝影)

紐約華社車禍變命案 48歲男後腦中槍不治

2022-11-09 23:51
男子涉嫌兩起模式搶案，被警方通緝；圖為其中一嫌。(市警提供)

紐約法拉盛華裔駕駛 被隔窗以槍抵頭 帶匪回家「取錢」

2022-11-09 10:55
貝賽亞裔聚集區10日發生入室搶劫，一名長者在家中被兩名匪徒綑綁，搶走家中財物。(讀者提供)

貝賽入室搶劫 老婦雙手被捆

2022-11-11 02:26

超人氣

更多 >
亞裔男LA地鐵被2非裔暴打跪地求饒 原因是？

亞裔男LA地鐵被2非裔暴打跪地求饒 原因是？
李安街邊吃美食「被捕獲」 老闆曝他私下拒絕這件事

李安街邊吃美食「被捕獲」 老闆曝他私下拒絕這件事
不准「潤」出中國？ 多個移民公司微信群傳被解散

不准「潤」出中國？ 多個移民公司微信群傳被解散
民主黨再下眾院？關鍵在加州 還要拚剩下20席逆轉勝

民主黨再下眾院？關鍵在加州 還要拚剩下20席逆轉勝
買房後被頻討債 洛縣無辜華人新屋主快崩潰 幸貴人相助

買房後被頻討債 洛縣無辜華人新屋主快崩潰 幸貴人相助