清償早教欠款 市議會：資金應穩定

紐約市長亞當斯聯合市教育總監班克斯宣布，將清除對早教項目的積壓欠款。(取自班克斯推特)

市長亞當斯 (Eric Adams)、市教育總監班克斯(David Banks)近日宣布，將清除對早教項目(Early Childhood Programs)的積壓欠款，並成立專項快速反應小組(Rapid Response Team)，一對一解決早教社區組織的問題；市議會要求市教育局 應保證早教資金穩定。

市議會日前召開公聽會，批評市教育局拖欠發放早教項目員工工資，總數逾數百萬元，許多業者被迫關閉；當時教育局承認發放系統設定有問題，承諾盡快解決。亞當斯則將欠款問題歸咎於前任白思豪(Bill de Blasio)政府，認為其創立「全民早教」項目供大於求，使很多早教機構因招不滿學生而難以維持。

班克斯稱，解決該問題背後面臨著極大的挑戰，即市教育局缺乏針對早教項目的辦公團隊，導致約有1.4億元帳單尚未結清；而其中約有2000萬元，是因為早教機構還未提交發票，所以沒能及時拿到欠款。班克斯承諾，無論招生 率，市教育局都會向早教機構支付去年簽下的合同中，75%的幼兒課程費用，以保護他們免受入學率下降的影響。

上月初，與市教育局簽約、為全市孩童提供早教項目的七家非營利機構及團體，聯名指控市教育局拖欠報銷經費，早教中心被迫關閉，父母工作受到影響。