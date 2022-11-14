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台灣二代移民林凱倫 從為母翻譯到成為法官

記者鄭怡嫣／紐約報導
圖為林凱倫參選後，參加皇后區國殤日大遊行。(本報檔案照)
圖為林凱倫參選後，參加皇后區國殤日大遊行。(本報檔案照)

當選為皇后區首位亞裔女性民事法官後，身為台灣二代移民的林凱倫(Karen Lin)，表示將為民眾作出公正的裁決，服務更多亞裔、移民及弱勢社區，也呼籲更多有志青年投入公職，增加亞裔的力量與代表性。

林凱倫三歲隨父母與哥哥由台灣移民美國，先後在皇后區法拉盛、傑克森高地(Jackson Heights)、貝賽(Bayside)等地居住；全家在法拉盛羅斯福大道近友聯街居住時，是當地的第一戶亞裔家庭，她從小幫父母當英語翻譯，意識到為他人發聲的重要性，並立志成為一名公共律師。

從水牛城紐約州大(SUNY at Buffalo)以及布碌崙(布魯克林)法學院畢業後，她曾在代表曼哈頓華埠的州參議員辦公室工作，學習住房相關的法律議題，後任州高等法院法庭律師協助法官，之後，她擔任紐約民事房屋法庭法官，處理房東房客糾紛。

林凱倫（左二）與她的丈夫及三位孩子。(林凱倫提供)
林凱倫（左二）與她的丈夫及三位孩子。(林凱倫提供)

為專心扶養三個孩子，她暫時退離公職，並在他們長大後重返司法界，擔任遺囑檢驗法院(Surrogate's Court)聆訊官。疫期，她讀到一份報告，發現司法界的亞裔代表嚴重不足，皇后區有25%亞裔人口，亞裔法官卻不到7%，且沒有民選出的亞裔女法官，於是，從未參政經驗的她找到住在同一街區的國會眾議員孟昭文並宣布參選。

競選期間，孟昭文、州參議員劉醇逸等亞裔代表及社區人士，將林凱倫引薦給各個社區，「他們不只做好本職工作，也扶持其他亞裔及社區人士，我也希望和他們做一樣的事」。

成為民事法官後，林凱倫將審理涉案金額在5萬元以下的非刑事案件以及商業租約糾紛。她在皇后區居住49年，丈夫為公校老師，三個男孩分別16、18及21歲，均在公校讀書。

亞裔 皇后區 移民

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