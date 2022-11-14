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林凱倫勝選皇后區民事法官 「首位亞裔女性」寫新頁

記者鄭怡嫣／紐約報導
林凱倫(中)當選皇后區民事法官，感謝孟昭文(左)及劉醇逸(右)的鼓勵。(記者鄭怡嫣／攝影)
林凱倫(中)當選皇后區民事法官，感謝孟昭文(左)及劉醇逸(右)的鼓勵。(記者鄭怡嫣／攝影)

經初選及普選，有17年法院工作經驗的法官林凱倫(Karen Lin)，13日宣布當選紐約市皇后郡(即皇后區)民事法庭法官，成為該區首位亞裔女性民事法官，她感謝國會眾議院孟昭文、州參議員劉醇逸及亞裔社區、小商家與民眾的支持。在初選及普選中，首次參選的她均以最高票數勝出。

林凱倫自今年3月宣布競選後，獲得眾多民主黨人士及亞裔民選官員支持，其中包括皇后郡民主黨領袖及國會眾議員米克斯(Gregory Meeks)、孟昭文、劉醇逸及市議員黃敏儀等，6月初選，她以3212票的最高票勝出，占5762總票數的56%。此次普選，在目前開出的97.1%選票中，則以24萬1124票、得票率32.66％最高票當選。

談及此次選情及林凱倫的獲勝，劉醇逸表示，本次期中選舉投票率高，法官選舉亦不例外，林凱倫在所有候選人中經驗與資歷最豐富，是最佳候選人，有候選人每年競選卻年年惜敗。競選期間，許多民眾見到她時都能叫出她的名字。初選後，大家都勸她稍作歇息，林凱倫卻毫不鬆懈，繼續跟著他及孟昭文等一同參加活動造勢直至普選。

孟昭文表示，林凱文的競選活動橫跨整個皇后區，在包括阿斯托利亞(Astoria)及陽邊(Sunnyside)西皇后區，她有不錯的得票率，民眾整體的投票率也很踴躍，在東南皇后區，她也得到非洲裔的支持，不過在華人聚居的法拉盛，總體的投票率卻仍然不高，「希望有朝一日，能有第一位亞裔大法官」。

林凱倫表示，這是她首次競選，「完全是一張白紙」，感謝孟昭文及劉醇逸等指導並分享競選經驗，感謝父母教導她成為謙卑及正直的人，更要感謝亞裔社區、商家、民眾的幫助與支持，「這只是一個開始，我不會是最後一個當選的亞裔法官，也不會是唯一一個」。

亞裔 孟昭文 皇后區

上一則

台灣二代移民林凱倫 從為母翻譯到成為法官

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