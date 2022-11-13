節日氣氛濃 洛克菲勒聖誕樹矗立 紐約下周迎初雪

洛克菲勒中心聖誕樹12日矗立在地標性的冰場上方。(記者張晨／攝影)

節日季來臨，紐約市的各項傳統慶祝活動紛至沓來，洛克菲勒中心(Rockefeller Center)聖誕樹12日一早抵達曼哈頓中城，下午已樹立在原位固定，待月底點亮；梅西感恩節舉行氣球遊行 、聖誕櫥窗也在籌備中，前些天還在穿夏裝的紐約人預計將在下周迎來大幅降溫，甚至降雪 。

洛克菲勒中心聖誕樹12日豎起，民眾歡呼，並興奮地攝影留念。(美聯社)

迎佳節 聖誕樹30日點燈

洛克菲勒中心聖誕樹當日在人群的簇擁和注目中樹立在中城地標性的冰場正上方，樹上的裝飾和往年一樣，會有超過5萬個LED燈以及8000公尺的電線，整個過程需要近兩周的時間才能完成，屆時樹頂還會有一顆巨型施華洛水晶星星點綴；聖誕樹點燈儀式會在本月30日舉行，每年都會吸引大批民眾不惜站數小時等待親眼見聖誕樹被點亮的瞬間。

點燈儀式後，聖誕樹將從每天早上5時30分到晚上11時30分點亮，持續到1月中旬；在聖誕節當天，燈光將持續24小時；而節日季節過後，聖誕樹將被取下做成木材，捐贈給仁人家園(Habitat for Humanity)。

感恩節 梅西氣球大遊行

梅西百貨 的兩個傳統節日活動氣球遊行和節日櫥窗也將妝點；梅西表示，今年櫥窗將在17日(周四)至明年1月1日開展，今年的主題意旨「用懷舊的節日元素來慶祝團聚」，每個櫥窗都將「展示一個不同的世界，用薑餅、山芋、法蘭絨、紙、木頭和鏡子等核心材料打造，創造發現、歡樂和興奮的時刻」。屆時觀眾將在一隻馴鹿的引導下，貫穿整個展覽，一起傳播節日的歡樂。

而跨入第96年的感恩節遊行將於24日(周四)感恩節當天登場，將有16個巨型氣球、28輛遊行花車、40個新奇及傳統的充氣玩偶、12個遊行樂隊、700名小丑以及十個表演團體；巨型氣球中首次亮相的「妙妙犬布麗」(Bluey)巨型氣球，以及百老匯音樂劇「妙女郎」(Funny Girl)卡司將成為遊行亮點，為感恩節重頭戲帶來高潮。

節日季的紐約最不能缺少的便是裹在冬衣之下的路人踏著積雪、呼出的白氣；而如今仍身著夏裝的紐約客須為周末大降溫作準備，根據氣象預報顯示，妮可颶風(Hurricane Nicole)的餘波將襲紐約，其身後的冷空氣，將使溫度驟降至30華氏度；下周末，紐約西部甚至可能將有幾吋的降雪，該天氣將影響紐約州大部分地區。