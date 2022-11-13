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紐約嬰幼兒染RSV住院率激增 已創疫後高峰

記者牟蘭／紐約報導
醫生提醒，勤洗手、戴口罩有助預防感染。(市長辦公室提供)
醫生提醒，勤洗手、戴口罩有助預防感染。(市長辦公室提供)

紐約嬰幼兒感染呼吸道合胞病毒(簡稱RSV)近期激增，不少幼兒染病後送入加護病房，是疫後爆發最高人數，令醫院備受壓力。

「紐約每日新聞」報導，皇后區柯恩兒童醫療中心(Cohen Children's Medical Center)的加護病房主任施耐德(James Schneider)指，「越來越多孩子在加護病房治療，過去從未看到如此多患者」。

施耐德表示，由於大量患者湧入，醫院需要更多的醫生、護士與呼吸治療師，「我們需要尋找替代護理場所，為孩子提供所需的服務」。

根據美國疾病管制與預防中心(CDC)官網，呼吸道合胞病毒是一種常見病毒，感染者出現與感冒一樣的症狀，通常在一到兩周內康復，但若長者與嬰幼兒感染，恐導致重症；數據顯示，只有1%的感染者出現較嚴重的症狀。

紐約大學朗格尼醫學中心(NYU Langone Medical Center)兒童傳染病醫生萊特(Jennifer Lighter)表示，過去兩年，因戴口罩與保持社交距離，呼吸道合胞病毒並未大量傳播，但隨著疫情趨緩，民眾逐漸放鬆防疫措施，以及部分民眾免疫力下降，導致快速傳播。

醫生指，今冬流感季提前，新冠病例也逐漸增加，呼吸道合胞病毒傳染率激增是「三重流行病」(Tripledemic)一部分。

康乃爾中心(Cornell Center)防疫的主任瓦瑪(Jay Varma)表示，五歲以下嬰幼兒患者醫院治療人數從上個月開始激增，甚至超過疫情高峰期急診室求診人數。邁蒙尼德兒童醫院(Maimonides Children's Hospital)傳染病醫生格拉尼亞(Tsoline Kojaoghlanian)指，目前檢測中，五人就有一人就感染呼吸道合胞病毒，預計在未來兩周內都不會好轉，「原本這種疾病高峰期在冬季中期出現，我們要做好準備，提醒日托中心與家長預防措施」。

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