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口罩退潮…流感季提前襲紐約 醫生籲接種疫苗、保持戴罩

記者牟蘭／紐約報導
隨著疫情趨緩，緬街戴口罩民眾減少，流感季今年提前來臨，醫生呼籲民眾按時接種疫苗；圖為朱自強醫生。(記者牟蘭／攝影)
隨著疫情趨緩，緬街戴口罩民眾減少，流感季今年提前來臨，醫生呼籲民眾按時接種疫苗；圖為朱自強醫生。(記者牟蘭／攝影)

流感季提前，美國疾病管制與預防中心(CDC)最新數據顯示，包括流感、嬰幼兒感染呼吸道合胞病毒(RSV)與新冠病毒等近期在全國範圍傳播，其中流感感染率最高，紐約為重災區，也有大量幼童因感染RSV病毒病重住院；醫生提醒民眾接種流感疫苗，保持戴口罩與勤洗手習慣，避免病毒傳播。

隨著疫情趨緩，緬街戴口罩民眾減少，流感季今年提前來臨，醫生呼籲民眾按時接種疫苗。...
隨著疫情趨緩，緬街戴口罩民眾減少，流感季今年提前來臨，醫生呼籲民眾按時接種疫苗。(記者牟蘭／攝影)

根據CDC數據，10月底的流感感染、住院與死亡人數較一周前翻倍，11月初的相關病例持續顯著增加，截至5日，至少280萬人感染流感，2萬3000人住院治療，1300名患者不治，病例較上周增加9%。

在法拉盛市中心一家超市工作的王女士表示，近期到店內購物戴口罩的人數大幅減少，十人中就有三、四人不戴口罩，她指，由於戴口罩已不再是強制規定，她也只能堅持戴口罩自保。但數周前她出現發冷與咳嗽等症狀，原以為是染疫，檢測後才得知感染A型流感，「非常難受」。

法拉盛執業的內科醫生朱自強表示，相較過去兩年，今年流感感染率激增，以他的診所為例，近期有不少患者感染此病毒；他指，疫情爆發後，民眾為防疫戴口罩並保持社交距離，除避免新冠傳播外，也大幅減少流感傳播，隨著疫情趨緩，民眾恢復正常社交，許多人摘下口罩等因素，造成流感感染率增加。

對此朱自強表示，若患者出現呼吸道感染症狀，醫生會採檢鼻子分泌物，檢測是否感染新冠或流感等病毒，對症治療；他說，新冠病毒尚未消失，但目前病例顯示，除有基礎疾病的染疫者外，多數染疫患者已不再需要入院治療。

對於呼吸道合胞病毒，朱自強表示，這種病毒近期在嬰幼兒間感染率增加，兒科專科醫生指，部分患者出現呼吸較困難問題，大量患者因感染此病毒入院治療；他指，目前尚無疫苗，建議家長為孩子勤洗手，避免到人流密集的場所。

醫生呼籲民眾接種新冠加強針與流感疫苗，避免疾病傳播。(記者牟蘭／攝影)
醫生呼籲民眾接種新冠加強針與流感疫苗，避免疾病傳播。(記者牟蘭／攝影)

醫生提醒，新冠病毒尚未消失，接種流感與新冠加強針可減少重症機率，呼籲民眾諮詢家庭醫生後按時接種；CDC數據顯示，全國尚有五分之一的民眾沒接種新冠疫苗，不到10%民眾接種了二價新冠加強針。

流感疫苗 口罩 CDC

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紐約嬰幼兒染RSV住院率激增 已創疫後高峰

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