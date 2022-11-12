選後矛盾重現…亞當斯籲收緊保釋 霍楚觀望

州長霍楚選後持觀望態度，表示不急於解決保釋法問題。(美聯社)

紐約市長亞當斯 (Eric Adams)在選後就保釋法改革問題主動發聲，呼籲民主黨 內部「警醒」以防「釀成大禍」；但此舉遭到黨內進步派歐凱秀(Alexandria Ocasio-Cortez)等人的批評，州長霍楚 (Kathy Hochul)則選擇持觀望態度，表示不急於解決保釋法問題。

亞當斯日前呼籲民主黨人不要害怕討論犯罪問題，而應切實解決問題，否則將失去西語裔、亞裔的支持；他期待與霍楚合作改革現行保釋制度。但霍楚在勝選後拒絕對修改保釋法做出承諾，也沒有提出具體的時間表；選舉過程中，她曾暗示將在明年初解決這個問題。

亞當斯在選後恢復對保釋法改革的批判態度，希望州府、議會著手處理「允許慣犯重回社區的問題」，要求進一步擴大相關慣犯罪名清單，包括重竊、入室盜竊、搶劫等指控；因為春季通過的保釋法修正案，對他人或財產造成損害的慣犯，大多數情況下可以現金保釋。

希維爾、亞當斯走訪警局，望鼓舞警員士氣。(市警提供)

相關發言引起民主黨內進步派的不滿。國會眾議員歐凱秀在推特上表示，「越早停止重複虛偽的共和黨人的觀點，我們就能越早將這些席位翻藍。」

作為中間派的民主黨人，亞當斯關於保釋改革的言論常將他和其他黨內人士「對立」，包括許多州議會的民主黨議員，他們通過現有數據指，犯罪率的上升和州保釋法的變化沒有明確關連，並指亞當斯在「犯罪率未達到歷史高點、凶殺案數量也比去年減少的情況下，煽動民眾對公共安全的恐懼」。

亞當斯(右)表示，雖然全市凶殺案下降，市警今年的重罪逮捕數量也創新高，民眾的不滿才是政府要解決的問題。(市長辦公室提供)

亞當斯在MSNBC節目表示，治安問題在2019年州議會推出輕罪和部分重罪無保釋放的保釋制度後惡化；民眾感到犯罪問題已經無法控制，呼籲民主黨人回應民眾呼聲，不要再歸咎於媒體製造「錯誤認知」。如果不回應民眾感受，就是放棄所需要的支持；民主黨人在改善公共安全有很好的辦法，但卻懼於談到這個話題。

民主黨內進步派歐凱秀批評亞當斯。(美聯社)

他還說，以往支持民主黨的西語裔和亞裔，這次都很多人改投共和黨，就是因為民主黨沒能解決犯罪等問題，「不能再自以為是。」