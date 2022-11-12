啟用未滿月 蘭德爾島無證客帳棚下周熄燈

市府下周將關閉設在蘭德爾島的庇護客緊急救濟帳篷。(美聯社)

隨著從南部入境、被送至紐約市 的庇護 客數量愈來愈少，紐約市長亞當斯 (Eric Adams)近日宣布，市府下周將關閉設在蘭德爾島(Randall's Island)的庇護客緊急救濟帳篷，並將把住在帳篷內的庇護客轉移至曼哈頓中城一家酒店內，這距離救濟帳篷投入使用還不到一個月。紐約移民聯盟(New York Immigration Coalition)11日肯定此決策，指新作法讓庇護客接近大眾運輸與公共資源，也呼籲政府提供移民更多住房給遊民。

今年以來紐約市已經接收近2萬4000名從南部越境而來的庇護客，導致市遊民所系統崩潰，市府宣布進入緊急狀態，並開設緊急救濟帳篷；該帳篷10月19日啟用，設在蘭德爾島艾康體育館(Icahn Stadium)外的停車場，耗資至少65萬元，為庇護客提供基礎服務；然而，最多可容納1000人的救助帳篷，入住率一直不高，一些市議員也職責帳篷選址太過偏僻，讓住客很難接觸到所需的服務資源。

隨著聯邦政府此前採取措施，近幾周來來到紐約的庇護客數量不再出大幅增長；亞當斯表示，目前市府為超過1萬7500名庇護客提供基本服務，「我們將繼續致力於解決這場人道主義危機，但還需要州府和聯邦政府的更多財政支援。」

亞當斯表示，救濟帳篷關閉後，住客將被轉移至曼哈頓中城的沃森酒店(Watson Hotel)，酒店將提供600間客房，用來安置單身男性庇護客。