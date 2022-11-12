4匪圍搶華男 2警閃電逮捕
四名歹徒日前在法拉盛三福大道與海特街(Haight St)附近打劫一名華人男子，兩人先攔截華男，一人持槍威脅，隨後用拳毆打受害人臉部，搶走他的背包，得手後乘車逃逸，兩名109分局警員接獲報案，立即鎖定車輛，在附近街區逮捕四嫌，沒收上膛手槍等武器。
根據警方消息，市警109分局10日收到報案，44歲華男指，他晚上9時許於在三福大道與海特街附近遭到四名陌生男子打劫；受害人稱，他於附近街道尋找停在路邊汽車時，被兩名男子攔住去路，其中一人向他展示藏在衣內的槍枝，另一人出言威脅，要他交出財物。
受害人回憶，兩人隨後揮拳毆打，強行取走他裝有錢包、車鑰匙的背包，得手與同夥乘車逃逸；109分局特殊行動部(SOB)與社區協調警員(NCO)的警員收到報案後，立即在附近展開搜索，由受害人指認一可疑車輛，攔停後，逮捕車上四名嫌犯。
警方在搜索中沒收一把上膛槍與砍刀，四名被捕的嫌犯是19歲埃爾南德斯(Franklin Hernandez)、21歲的維拉(Miguel Del Valle)、19歲的李衛斯(Amil Lewis)與22歲的莫單(Prince Mordan)，四人均報住在法拉盛附近。四人11日因涉嫌搶劫、非法持武、非法使用武器、威脅與攻擊等罪被移送法辦。
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