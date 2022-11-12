紐約客談／深藍區泛紅 霍楚應警覺

紐約期中選舉落幕，共和黨 州長候選人李修頓(Lee Zeldin)在紐約市得票率為30%，雖同民主黨 差距尚遠，但與四年前同黨參選人莫利納羅(Marc Molinaro)相比，多出幾十萬張選票。而這些支持者集中的區域，除了共和黨本就極具優勢的史泰登島、布碌崙(布魯克林)南部以外，令人意外的是，原本深藍的皇后區東部此次竟也出現「翻紅」趨勢，給民主黨內部敲響警鐘。

皇后區東部包含法拉盛 、大學點、白石鎮、貝賽、秋園、洛克威等區域，其中華人居民眾多；在2018年的州選中，此地曾為前民主黨州長葛謨(Andrew Cuomo)的得意陣地，輕鬆擊敗莫利納羅。

若說此地為民主黨的「安全營」本不為過，哪怕是此次的選舉中，在國會議員、州參議員、州眾議員等席位，清一色皆為民主黨取勝。但在州長投票，則出現不同局面，多個選區李修頓領先，甚至包括法拉盛東邊的莫瑞丘(Murray Hill)等亞裔集居中區；法拉盛西邊包括緬街等中心地帶，則以霍楚小幅領先李修頓收場，但差距也在幾百票之內。

為何深藍區會「泛紅」？而且僅在州長選舉「倒戈」？這背後折射的現象使人深思。皇后區東部居民，除會在稅收問題傾向共和黨之外，可能也僅有治安問題，會使求安穩的亞裔選民，通過選票對民主黨發洩不滿；尤其是霍楚在保釋法問題上始終未有堅決改革態度，同李修頓造成鮮明反差，導致選民失望不安，最終選擇投票給共和黨，期求治安的盡快改善。