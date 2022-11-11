皇后區連環搶案 2周7店受害

途中男嫌涉嫌至少七起皇后區商店搶案，目前在逃。(市警提供)

紐約市 警10日消息指，一名男子涉嫌橫跨皇后區法拉盛 、艾姆赫斯特、木邊與布碌崙 (布魯克林)克林頓丘(Clinton Hill)等多區的模式搶案，兩周內在六個不同警局轄區、七間商店犯案，慣用手法為持刀在凌晨進入便利店，要求店員交出現金，一次得手數百元到數千元不等，提醒店家留意。

影音來源：市警提供

警方消息指，連環案最先於10月20日發生在木邊北方大道69-03號一家便利店內，一名歹徒進入店後，先接近收銀員，持刀威脅他從收銀台拿出現金，搶走2000元後，向北方大道逃竄，所幸無人受傷。

嫌犯於10月26日晚12時10分左右，到艾姆赫斯特皇后大道一家便利店內，以相同手法脅迫一名男店員交出3500元的現金後逃之夭夭；10月30日晚11時30分左右，於法拉盛緬街60-08號一家便利店內，以相同手法搶走1200元現金。

警方消息指，該名嫌犯還在艾姆赫斯特與布碌崙克林頓丘等多家便利店搶劫現金，至少有七家店被搶，只在一起案件中，因店員未打開收銀機沒有得手，其餘案件中搶走380元到3500元不等，每起案件都持刀搶劫，無人在上述案件中受傷。

根據警方提供的通緝視頻，嫌犯身材中等，作案時頭戴黑色帽子與黑口罩，穿藍色的外套與灰色的褲子，戴黑色的手套，左手持刀，右手插在口袋內，逼近收銀台，要求店員交出現金。

警方呼籲，民眾若看到與影片中特徵類似的人，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源保密。