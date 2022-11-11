貝賽入室搶劫 老婦雙手被捆

貝賽亞裔聚集區10日發生入室搶劫，一名長者在家中被兩名匪徒綑綁，搶走家中財物。(讀者提供)

貝賽亞裔 聚集區10日上午發生一起入室搶劫，一名長者在家中被兩名匪徒綑綁，搶走家中財物後逃竄，市警111分局派遣警員到案發地點偵辦案件，至截稿前，嫌犯仍然在逃。

根據警方消息，111分局10日收到一起報案，一名報住在200街交34大道的女性長者稱住處於當日中午12時49分許被搶，警方立即趕往現場調查；受害人指，兩名歹徒持槍強行破門而入，綁住她的雙手，搶走家中的財物，得手後向不明方向逃竄。

受害者的鄰居幫忙報警求助，警方趕到現場後，蒐集證據，所幸長者沒有受傷；周邊不乏華裔 居民居住，看到大量警察 在附近調查感到擔憂，一名華裔屋主指，周邊治安過去一直較好，近期出現兩起惡性搶案，在附近街道停的轎車也被偷走觸媒轉化器，對犯罪率激增感到擔憂。

根據警方消息，就在兩周前，距離案發處只有兩個街口的華人家庭被搶，疑似被三名歹徒鎖定，自帶梯子爬上受害人的家中，一名女屋主與她的三個女兒被困在屋內，被搶走價值15萬元現金與財物，至截稿前仍然在逃。