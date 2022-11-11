紐約客談／工薪家庭不挺 老牌議員落馬

紐約市治安亮紅燈，成為包括許多華人 在內不滿民主黨 的主要理由，共和黨 候選人也以推翻「縱容犯罪」(soft-on-crime)為口號，成功拉攏不少對民主黨失望的選民；許多人的想法，是寧可換黨給予候選人機會，也不讓問題在民主黨的執政下延續。

而吃到這波紅利的，也有布碌崙(布魯克林)州眾議員第49選區的共和黨候選人鄭永佳(Lester Chang)，暫領先在位30多年的老將白彼得(Peter Abbate)；根據統計，鄭永佳在該選區的支持率為50.29%，剛好過半，而選舉前信心十足、勝券在握的白彼得卻反而沒想像中好，僅有45.61%，落後600多張票。

此結果部分原因應是當地華人意識到治安的重要性，特別是在經歷新冠疫情對亞裔的仇視之後，華人選民認為至少在捍衛公共安全問題上，與共和黨理念更契合；不僅如此，日落公園華人政治覺醒雖較晚，但社區組織注入比以往更多的努力呼籲華人參政，這次的投票，華人的政治訴求變得具體和堅定。

49選區雖有眾多華人，但華人投票率偏低是事實，就算全投給鄭永佳，也不一定會威脅到白彼得；另一關鍵，應是許多工薪家庭也不支持他，作為政治老手的白彼得和民主黨的命運綁在一起，民眾對該黨失去信心，自然也不再對他寄予厚望，認為連任也難有改變。

儘管選票還未清點完畢、勝負未定，白彼得仍有反超的機會，但無疑目前的得票情況對他相當尷尬；若該區翻紅，希望共和黨能實現承諾，改善治安；若白彼得連任，也能以此為戒，全力服務選民。