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秋園丘高中生 校門口中7彈身亡

記者牟蘭／紐約報導
秋園丘一所高中10日發生槍擊案，一名18歲的學生在校門外中彈身亡。(讀者提供)
秋園丘一所高中10日發生槍擊案，一名18歲的學生在校門外中彈身亡。(讀者提供)

位於秋園丘(Kew Garden Hills)的北皇后區社區高中10日發生槍擊案件，一名18歲的學生在校門外遭人開槍攻擊，身中六到七彈，送醫不治。警方於現場逮捕兩名涉嫌的非洲裔學生，因兩人未成年，未公布姓名。

秋園丘一所高中10日發生槍擊案，一名18歲的學生在校門外中彈身亡。(讀者提供)
秋園丘一所高中10日發生槍擊案，一名18歲的學生在校門外中彈身亡。(讀者提供)

市警107分局於10日接獲報案，位於77路與緬街附近的秋園丘北皇后區社區高中，當天下午3時12分左右發生一起槍擊案；警方指，一名18歲的男子身中多槍，送至牙買加醫院急救，不治身亡。

警方於現場逮捕涉案的兩名未成年非洲裔嫌犯，該校一名12年級學生表示，死者身上連中六到七槍，在公車站前倒下，「一切發生太快，我聽到槍響後立即跑回學校，其他人也尖叫跑開」。

秋園丘一所高中10日發生槍擊案，一名18歲的學生在校門外中彈身亡。(讀者提供)
秋園丘一所高中10日發生槍擊案，一名18歲的學生在校門外中彈身亡。(讀者提供)

一名目擊者指，涉案嫌犯約在15歲左右，一人從口袋掏出槍後，從他面前跑開，他伸手護住自己的孩子，讓孩子先上車，「他(嫌犯)一路奔跑」；目擊者回憶，聽見多聲槍響，受害者被擊中至少三槍，一根手指被射穿，「我告訴他(受害者)別睡著，他還在呼吸只是不能動，感覺很害怕。」

事發之後，該校暫時封鎖，到傍晚7時許才解除，居住案發地附近的陳女士指，該高中問題不斷，常有學生在附近打架，但過去並未聽說槍擊案；當地治安過去很好，因房屋性價比高，受到華裔青睞，但近日也發生多起模式入室盜竊案，讓人擔憂。

秋園丘一所高中10日發生槍擊案，一名18歲的學生在校門外中彈身亡。周邊路段直到晚...
秋園丘一所高中10日發生槍擊案，一名18歲的學生在校門外中彈身亡。周邊路段直到晚7時左右才解封。(記者牟蘭／攝影)

槍擊 皇后區 華裔

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