法拉盛KTV門口搶劫多 專盯戴名表豪客

在109警民會上，霍爾介紹上個月的法拉盛犯罪情況。(市警局提供)

根據市警局最新犯罪報告，包括法拉盛 的109分局轄區，各類罪案持續增長，最近28天，搶劫案比去年同期增長136%，汽車 重竊案(G.L.A.)增 273%，警方表示，KTV門口頻發搶案，劫匪專盯出入其中、戴名表及攜大量財物的客人，本田 休旅車CR-V，也是竊賊的「心頭好」。

9日的月度警民會上，109分局局長霍爾(Louron E. Hall)報告，最近28天，法拉盛轄區共發生33起搶案，比去年同期增加135.7%，其中許多發生在法拉盛市區，常見的作案手法，是一夥人開奔馳、寶馬等高檔汽車出沒社區，專挑KTV的客人持刀在夜間搶劫，這些人一般戴著名表，身懷大筆現金、信用卡及電子產品。

霍爾說，為打擊每天平均超一起的搶案，警局在市區增派警力。儘管搶案持續增長，警方對於搶犯的逮捕率也有顯著提升，最近28天，逮捕率為85%，今年已逮捕185名搶犯，高於去年全年的117人。

竊車案本月也急速飆升，最近28天，法拉盛轄區共發生41起竊車案，比去年同期的11起增長272.7%。今年法拉盛已有229輛車被偷，高於去年全年的170輛。

霍爾指，竊賊盯上的車型，多為本田CR-V的2020至2022年新款，歹徒使用工具進入車內，將車鑰匙重新編碼匹配啟動車輛後開走。這不僅是法拉盛的問題，而是全市普遍的罪案，建議車主將汽車停放車庫內。

入室盜竊案(burglary)在法拉盛也有顯著增加，最近28天發生59起，比去年增加156.5%，常見「闖空門」趁屋主外出工作時行竊，不偷信用卡或可以追蹤去向的電子產品，除尋找現金、珠寶與名牌物件外，公寓的郵件盜竊也十分常見，建議民眾勿將信箱中的郵件留置過夜。