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巴士打街新路標 紀念紐約市警首位非裔局長

記者張晨／紐約報導
紐約市警紀念首位非裔局長沃德(Benjamin Ward)，華埠巴士打街揭新路標「沃德路」。(市警提供)
紐約市警紀念首位非裔局長沃德(Benjamin Ward)，華埠巴士打街揭新路標「沃德路」。(市警提供)

以紐約首位非洲裔市警總局局長沃德(Benjamin Ward)命名的「沃德路」，9日在紐約市警高層見證下揭幕。該路位於曼哈頓華埠巴士打(Baxter St.)街與Hogan Pl的交界處，意旨紀念其貢獻，感謝他為衝破種族藩籬，讓所有人看到民主實現，新街道名將延續他的精神。

市警第一副局長的卡班(Edward Caban)表示，警察保護社會治安，而警隊是否民主，最大程度折射出美國社會是否平等；「有些人具有改變世界的能力，而從草根階層靠一己之力當上局長的沃德，就是這樣的人」。

沃德的女兒Mary Ward表示，其父在家中11個孩子中排第十，祖父母不識字，但重視教育，「他會說德語和西班牙語等多國語言，二戰時因會德語獲提拔。」

前市警總局副局長、律師莫虎，也感恩沃德於1984年打破成規，任命他為市警首位亞裔副局長，「沃德創造了歷史，也幫助我創造歷史，我這一輩子很感謝他。」他說，1984年少數族裔警察還很少，在2萬7000名武裝警員中，華裔沒有超過20個，「當時不管是華裔、西語裔還是各族裔警員，看到副局長是亞裔，都覺得會受公平對待」，他鼓勵華裔年輕人當警察，加入政府部門，躋身主流社會，在美站穩腳跟。

警察 華裔 亞裔

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