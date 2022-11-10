紐約客談／身處深藍州 華人難做關鍵少數

治安問題讓華社對民主黨 極其不滿，不少華社精英號召投票 支持共和黨，做關鍵少數影響選戰；而最後的投票結果也顯示，除了曼哈頓華埠，李修頓在其他兩大華社的得票率確實超過霍楚 。

霍楚最後有驚無險地取勝，華人選民作為關鍵少數的作用落空；諷刺的是，從選舉結果看，作為中間選民的華裔非但沒做成關鍵少數，關鍵少數反而成了極左的勞工家庭黨(WFP)。

選舉委員會數據顯示，該黨為霍楚貢獻24萬6000票，占總票數的4.34%；也難怪民主黨方面一直遲遲不願修改保釋制度，霍楚最後一天還搬出極左領袖歐凱秀柯蒂斯(AOC)站台，民主黨迎合極左的政策收到回報，否則勞工家庭黨就未必動員選民出來投票，鹿死誰手就很難說。

這也從側面說明，在一黨獨大的州，執政黨想保住地位，恐怕需要的是迎合更極端的選民，而不是像華人這樣的中間選民。

華人支持的理念，在民主黨和共和黨兩方有不少重疊；例如，華社既支持民主黨的保護移民政策，又支持共和黨打擊犯罪；正常情況下，這兩者本不應是非此即彼的。

但在兩黨制下，這種想法成了奢望，因為有且只有兩個政黨選擇，而且兩黨各自選擇的政策導向必須不同，這樣才能和對手產生區別，否則雙方理念差不多，就沒啥可競選的；選民只能選一邊，很少有中間選項，可說是兩黨制的弊端。

現在選舉已經結束，只能看以溫和派示人的霍楚拋開競選思維，能否務實地傾聽社區呼聲，挽回華社對民主黨的信心。