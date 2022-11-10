聯邦法官陳卓光：普及法律教育 推動亞裔平權
聯邦華裔法官陳卓光及復敦大學法學院韓裔教授Thomas H. Lee，9日接受本報專訪時表示，從歷史角度看，西岸作為移民發源地之一，經歷的歧視性案件要比東岸多得多；這也導致東岸在法學院教學中，對反亞裔法案及訴訟案囊括性甚少，中心成立的初心就是為了深入教育未來的法律從業者更公正看待問題。
陳卓光表示，2021年他升為高等法官，這意味著在法庭外有很多個人時間，而兼任法律教育者，他希望在完全退休前能繼續推動亞裔平權的普及教育。
陳卓光的祖父1896年在中國出生，1916年來美，在曼哈頓華埠中餐館做工；當時正值排華法，不得不在1940年代短暫回到中國，生下陳卓光的父親後繼續返美打工，每月錢寄回家，直到1947年成為公民，回中國把家人接來。陳卓光兩歲來美，父親也在華埠餐館幫廚，母親衣廠車衣；「父親到現在每天讀中文報紙，不講一句英文。兩代人，同樣的工作，為的就是能讓下一代有機會。」
二人表示，就亞裔涉及的案件教學，東岸相比西岸差的太遠，是歷史原因造就；但「亞裔美國人法律研究中心」成立後開始整理編纂案例，內附分析研究，一部分作為教材已被康乃爾大學法學院採用，另一部分簡要作為演講稿，將分享全國公校教師，做一般教育所用。
Thomas Lee表示，這些材料將逐步充實並分享到即將開放的公共平台，不但使法學院學生有研究方向，更能形成持續架構，鼓勵每一屆的學生不斷加入完善。
作為發起者及負責人，陳卓光1994年獲前總統柯林頓委任，成為終身制聯邦法官；2009年獲歐巴馬總統提名，任第二巡迴上訴法院法官；在任期間，曾主審不少大案，包括南韓商人朴東善收受伊拉克政府百萬賄賂，促成聯合國為伊拉克設立「石油換糧食」的聯合國歷來最大貪腐醜聞；以及華爾街巨型龐氏騙局的馬多夫(Bernie Madoff)，也被陳卓光判150年刑期。
Thomas Lee是美國海軍退役老兵，有哈佛大學法學博士學位，今年9月成為國防部新成立的多元化與包容性國防諮詢委員會(Defense Advisory Committee on Diversity and Inclusion)成員。
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