聯邦法官陳卓光：普及法律教育 推動亞裔平權

Thomas Lee(左)與陳卓光成立「亞裔美國人法律研究中心」。(記者張晨╱攝影)

聯邦華裔法官陳卓光及復敦大學法學院韓裔教授Thomas H. Lee，9日接受本報專訪時表示，從歷史角度看，西岸作為移民發源地之一，經歷的歧視性案件要比東岸多得多；這也導致東岸在法學院教學中，對反亞裔 法案及訴訟案囊括性甚少，中心成立的初心就是為了深入教育 未來的法律從業者更公正看待問題。

陳卓光表示，2021年他升為高等法官，這意味著在法庭外有很多個人時間，而兼任法律教育者，他希望在完全退休前能繼續推動亞裔平權的普及教育。

陳卓光的祖父1896年在中國出生，1916年來美，在曼哈頓華埠 中餐館做工；當時正值排華法，不得不在1940年代短暫回到中國，生下陳卓光的父親後繼續返美打工，每月錢寄回家，直到1947年成為公民，回中國把家人接來。陳卓光兩歲來美，父親也在華埠餐館幫廚，母親衣廠車衣；「父親到現在每天讀中文報紙，不講一句英文。兩代人，同樣的工作，為的就是能讓下一代有機會。」

二人表示，就亞裔涉及的案件教學，東岸相比西岸差的太遠，是歷史原因造就；但「亞裔美國人法律研究中心」成立後開始整理編纂案例，內附分析研究，一部分作為教材已被康乃爾大學法學院採用，另一部分簡要作為演講稿，將分享全國公校教師，做一般教育所用。

Thomas Lee表示，這些材料將逐步充實並分享到即將開放的公共平台，不但使法學院學生有研究方向，更能形成持續架構，鼓勵每一屆的學生不斷加入完善。

作為發起者及負責人，陳卓光1994年獲前總統柯林頓委任，成為終身制聯邦法官；2009年獲歐巴馬總統提名，任第二巡迴上訴法院法官；在任期間，曾主審不少大案，包括南韓商人朴東善收受伊拉克政府百萬賄賂，促成聯合國為伊拉克設立「石油換糧食」的聯合國歷來最大貪腐醜聞；以及華爾街巨型龐氏騙局的馬多夫(Bernie Madoff)，也被陳卓光判150年刑期。

Thomas Lee是美國海軍退役老兵，有哈佛大學法學博士學位，今年9月成為國防部新成立的多元化與包容性國防諮詢委員會(Defense Advisory Committee on Diversity and Inclusion)成員。