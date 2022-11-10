復敦大學開先河 設亞裔法律研究中心

紐約復敦大學「亞裔美國人法律研究中心」成立，分析歷史案例映射當今案件。(記者張晨/攝影)

紐約復敦大學(Fordham University)法學院9日宣布成立全國首個「亞裔 美國人法律研究中心」，以歷史種族主義法案及法庭訴訟為基準，通過課程、製作研究材料，從本校教職及學生開始，教育 、普及亞裔在美國移民史中經歷的不公，從而平衡法律工作者和更多人的視野，增進未來平權及法院審理案件的品質。

該中心由聯邦上訴法院華裔法官陳卓光及法學院韓裔教授Thomas H. Lee主持，二人在當晚的座談中從1878年逼迫華人 剪掉辮子的「何阿九訴努南」(Ho Ah Kow v. Nunan)到1885年華人被逐出尤里卡案(Chinese expulsion from Eureka)，再到1900年的舊金山華埠黑死病恐慌，從歷史進程、時勢政策限制甚至辯護歷史等多角度分析。

陳卓光表示，中心將通過歷史案例再現、類似講座、模擬法庭、收集存檔主要研究材料資源庫，最後創建一個幫助由此發散出的實習、就業平台，讓更多法學生參與，並了解多元族裔在司法系統中的地位。

Thomas Lee也指出，中心不只關注疫情中出現的反亞裔仇恨犯罪，而是著眼全局，從專業法律人士角度分析、講述案件進程至審判，剖析探討；使用從內向外發散的公民教育，最後實現對公校教師及民眾教育法律；另一方面通過外聯，與律師事務所、公司、政府、非營利機構和公眾接觸，促進對AAPI法律問題的關注度。

白宮亞裔社區事務高級助理Erika L. Moritsugu也作為座談嘉賓出席，她表示，如何讓一個沉默，幾乎「隱形的」族裔，經歷仇恨攻擊的傷痛癒合，「亞裔美國人法律研究中心」的創立是做出改變的重要一步。

法學院院長迪樂(Matthew Diller)表示，該校法學院的畢業生為種族正義而戰的比率在全美名列前茅，該中心作為首個「法學院成立的」研究中心，將大大影響未來的法律從業者處理種族案件時的態度。

相關網址：https://www.fordham.edu/info/30763/center_on_asian_americans_and_the_law。