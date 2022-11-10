李修頓認輸 得票僅輸6%…紐約28年來最小差距

霍楚成為紐約州歷史上首位民選女性州長。(美聯社)

紐約州 長選舉落下帷幕，現任州長霍楚 (Kathy Hochul)有驚無險地成為紐約州歷史上首位民選女性州長，但共和黨 候選人李修頓(Lee Zeldin)在選舉夜並未認輸；然而，隨著計票推進和各大媒體紛紛預期霍楚取勝，李修頓終於在9日午間認輸；根據州選舉委員會數據，霍楚僅領先李修頓不到6%，得票差距為1994年以來最小。

霍楚在8日晚11時、開出近70%的選票時自行宣布獲勝，當時她領先李修頓超過10%，而且在紐約市的領先幅度已接近40%；但李修頓當晚並未認輸，因當時李修頓大本營長島的計票尚未結束，他安撫支持者說要等待完成計票再做打算。

但隨著計票推進，李修頓翻盤的希望愈來愈渺茫；截至9日下午已經開出570萬張、約94%的選票中，霍楚得票301萬1672張，得票率為52.8%；李修頓得票268萬8543張，得票率47.2%；二人僅相差5.6%，差距為1994年以來最小，當時共和黨候選人柏德基(George Pataki)險勝已經連任三屆的老葛謨(Mario Cuomo)。

雖然敗選，李修頓並未像支持他的川普一樣否認選舉結果，他在9日午後致電恭喜霍楚，並宣布認輸，「我要恭喜州長霍楚成功贏得四年完整任期，這是一次幾十年難逢的選戰，在深藍州的出現了如此小的得票差距；我們的草根志願者和支持者以無限的熱情和辛苦工作造就這場選戰，我們贏得全州62個郡中的49個。」

他也表示，「當選的人應謹記，這場選舉結果已經說明，紐約州居民厭倦自己的錢包、安全、自由和子女教育不斷被攻擊，臨近崩潰邊緣；你們將看到兩黨競選得票的差距越來越小，雖然這場選舉已經結束，但我們『拯救紐約州』的使命仍將繼續。」